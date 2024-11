Niente Zirkzee come vice Vlahovic: è un altro ritorno in Serie A

Juventus a caccia di un innesto in attacco come vice Vlahovic: spunta un nuovo ex del campionato italiano

Difficoltà che si erano già viste in stagione e che la gara di San Siro ha ulteriormente confermato. La mancanza di una prima punta alternativa a Dusan Vlahovic è un aspetto rilevante in casa Juventus, con il club bianconero che sta studiando con attenzione la situazione in vista del mercato di gennaio.

Giuntoli sta sondando il mercato a caccia di un vice Vlahovic. Vero che in rosa c’è Arek Milik che sta recuperando da un infortunio, ma il polacco non sembra dare grandi garanzie per quanto riguarda la condizione fisica e un intervento sul mercato appare sempre più probabile. Tanti in questo senso sono i nomi chiacchierati e accostati ai bianconeri. Si è recentemente anche parlato di Castro del Bologna, ma tra i profili più chiacchierati c’è proprio un ex rossoblù, Joshua Zirkzee.

Juventus, non solo Zirkzee e Schick: spunta anche Andre Silva

L’olandese per ora sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative e ora dovrà convincere il nuovo tecnico Ruben Amorim a puntare su di lui, anche se l’interesse nei suoi confronti non manca.

Oltre che ad un possibile ritorno in Serie A, con Juventus e Milan sempre attente, c’è da aggiungere poi l’Aston Villa nell’elenco delle pretendenti. Recentemente però si fanno insistenti le voci legate ai bianconeri, così come l’ipotesi di uno scambio di prestiti con Douglas Luiz. Il brasiliano però è un’incognita e ora, con l’assetto trovato da Motta composto da Locatelli e Thuram, può essere un problema trovargli una collocazione. A riguardo si è espresso a ‘Juventibus’ Luca Momblano, che tiene però aperta l’ipotesi di un possibile scambio di prestiti: “Kia Joorabchian ha questo innato talento per gli incastri ed è un super procuratore. Se prende Douglas Luiz che è in difficoltà e fa uno scambio di prestiti con Zirkzee, guardando dal suo punto di vista forse accontenta tutti. Poi bisogna vedere anche se sono della stessa idea la Juventus e il Manchester United, ma può essere un tipo di percorso da esplorare”.

Lo stesso Momblano però ha parlato anche di altre piste percorribili per quanto riguarda il discorso vice Vlahovic. Una porta a Schick, nome che già in passato è stato vicinissimo a vestire bianconero e che potrebbe rappresentare un’occasione. Il ceco però non è il solo: “Schick vice Vlahovic? Attenzione anche il nome di Andre Silva” ha concluso Momblano. Il portoghese, ex Milan, sta trovando pochissimo spazio al Lipsia e potrebbe rappresentare un’occasione low-cost, anche alla luce del contratto in scadenza nel 2026.