Douglas Luiz da soluzione a problema: cosa non sta funzionando con la Juve

Il grande flop di questa prima parte di stagione in casa Juventus è senza ombra di dubbio Douglas Luiz: il calciatore brasiliano si sta rivelando più un rebus da risolvere che una soluzione per Thiago Motta

Nelle tante difficoltà che sta trovando la Juventus, causate principalmente da un’emergenza infortuni di grande portata, una delle certezze principali è diventata il centrocampo: nello scacchiere tattico che sta dando solidità alla mediana bianconera, però, non c’è l’uomo che più di ogni altro era stato acquistato per dare una svolta. Nel centrocampo titolare della Juve manca Douglas Luiz.

Il primo grande acquisto dell’estate bianconera, infatti, è stato proprio il brasiliano: Cristiano Giuntoli ha messo sul piatto 50 milioni di euro per portare a Torino quello che negli anni precedenti è stato uno dei migliori centrocampisti della Premier League. Fin da subito, però, lo staff di Thiago Motta si è reso conto di alcune lacune tattiche da parte di Douglas Luiz: il brasiliano era tanto sicuro col pallone tra i piedi quanto insicuro quando si trattava di muoversi e riposizionarsi senza il pallone, come si è notato in diverse occasioni clamorose in questo inizio di stagione. Contro il Cagliari, ad esempio, le sue difficoltà di lettura in fase di non possesso hanno causato un calcio di rigore e sono costate 2 punti alla Juventus. Quello che doveva essere una soluzione ai problemi della Vecchia Signora, ora, si sta rivelando un ulteriore rebus da risolvere: ecco perché.

Douglas Luiz ora è un’incognita: Thiago Motta o il mercato le possibili soluzioni

La scelta di andare forte su Douglas Luiz in estate derivava dal fatto di avere un problema ricorrente negli ultimi anni a Torino: la mancanza di qualità in mezzo al campo. E allora, giustamente, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta hanno deciso di puntare su uno dei centrocampisti più qualitativi sul panorama europeo. Adesso, però, più che una soluzione si trovano in mano un problema.

Per caratteristiche e capacità di adattamento, infatti, il tecnico italo-brasiliano non si fida più ad utilizzare l’ex Aston Villa nei due di centrocampo, dove ha trovato un assetto importante con Locatelli e Thuram. Questo significa che Douglas Luiz potrebbe essere spostato in una zona più avanzata del campo, dove però c’è l’altro grande acquisto estivo, Teun Koopmeiners. L’olandese è un insostituibile per Thiago Motta, anche per la capacità di leggere la partita e guidare il pressing offensivo della squadra. Insomma, strada sbarrata anche lì per il brasiliano.

Inoltre, in allenamento Douglas Luiz non appare proprio super performante e l’intensità con cui si allena non è pari a quella dei compagni di squadra. Questo porta la Juventus a dover fare delle valutazioni riguardo a questo nuovo rebus, di fronte al quale ci sono solo due vie d’uscita: o Thiago Motta si inventa un nuovo assetto tattico della squadra per incastrare anche il brasiliano oppure bisogna tentare la via del mercato, ammettendo così di aver fatto un gigantesco errore di valutazione in estate.