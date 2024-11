Motta pesca il nuovo attaccante in Serie A: l’affare inchioda l’Inter

L’allenatore della Juve è pronto a bruciare sul tempo l’Inter per un affare decisamente interessante in Serie A: il colpo inchioda i nerazzurri

La lotta per lo scudetto sta entrando sempre di più nel vivo e riguarda molto da vicino Juve e Inter. I nerazzurri tentano la fuga rispetto ai bianconeri dopo la bella vittoria contro il Verona, che ha mostrato tutta la forza del club di Milano rispetto alla concorrenza, con cinque gol rifilati in trasferta ai veneti.

Allo stesso tempo, la Vecchia Signora si è fermata a un pareggio per 0-0 contro il Milan, in una partita dominata soprattutto dalla noia e dalla mancanza di occasioni da rete. Ancora il tecnico ex Bologna deve dare continuità ai suoi, senza eccedere nell’accortezza in fase difensiva per quanto riguarda il baricentro della squadra.

Per il futuro, però, bisogna pensare anche a dei colpi che possano essere decisivi in diverse zone di campo. Al netto dell’arrivo di un nuovo difensore centrale, che resta la priorità anche per gennaio, c’è anche da guardare all’attacco, dove difficilmente Arkadiusz Milik resterà il primo sostituto di Dusan Vlahovic.

La Juve fa partire la sfida all’Inter per Castro

In Serie A si sta mettendo sempre più in evidenza Santiago Castro. Il bomber, che in molti accostano a Lautaro Martinez, almeno per caratteristiche tecniche, piace parecchio all’Inter che in estate dovrebbe salutare definitivamente Marko Arnautovic e Joaquin Correa, in scadenza di contratto a giugno 2025.

Per il Bologna l’attaccante è sempre più importante e sta mostrando pian piano tutte le sue qualità tecniche, nonostante la continuità sotto porta non sia ancora quella auspicata. Le prospettive per Castro sono comunque di alto livello, per cui oltre ai nerazzurri bisogna prestare grande attenzione anche alla concorrenza della Juve.

Thiago Motta conosce il calciatore, sa bene le sue potenzialità e potrebbe puntarci per il club bianconero. Certo, la sua valutazione ora è impronosticabile e dipenderà molto da come finirà la stagione, ma Giuntoli potrebbe lavorare per anticipare la concorrenza già durante la prossima primavera.