Lo soffiano alla Juventus: beffa ai bianconeri per Zirkzee

Joshua Zirkzee e la minaccia ai bianconeri da parte di un’altra compagine: così può sfumare il colpo di gennaio

Le tante assenze e i problemi con gli infortuni spingono la Juventus ad attivarsi in vista del mercato di gennaio, nonostante le difficoltà. Ci saranno numerosi innesti necessari per i bianconeri, che devono fare di tutto per portare rinforzi a Thiago Motta, per coltivare ambizioni di gloria nella seconda parte della stagione. E diversi nomi ricorrono ormai da settimane, come quello di Joshua Zirkzee.

Non è un mistero, che all’allenatore italobrasiliano piacerebbe, eccome, riavere il giocatore alle proprie dipendenze, dopo quanto hanno saputo creare insieme al Bologna. A propria volta, l’eventualità di ritrovare il tecnico che lo ha consacrato ad alto livello sarebbe gradita per il centravanti, che dal passaggio al Manchester United non si è più ritrovato. Debutto con gol ad agosto in Premier League, poi però più nulla e una crisi che è andata di pari passo con quella della squadra di Ten Hag.

La sensazione è che le strade dei ‘Red Devils’ e di Zirkzee possano separarsi presto. La Juventus spera di approfittare della situazione per scontare condizioni di acquisto favorevoli in prestito dagli inglesi, ma per Giuntoli potrebbero sorgere delle complicazioni in merito, dato che la concorrenza per il giocatore non manca.

Zirkzee, allarme Juventus: spunta la concorrente in Premier League

Da un lato, ci sono elementi che potrebbero agevolare i bianconeri. Come l’avvento di Amorim in panchina a Manchester, con il portoghese che non vuole puntare su Zirkzee e che anzi si starebbe già esprimendo a favore di una sua partenza, preferibilmente non a una rivale in Premier League, come riportato da ‘Caughtoffside’.

Dall’altra parte, però, ci sono, per l’appunto, club inglesi pronti a sfidare la concorrenza dei torinesi. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, che starebbe ancora riflettendo sull’opportunità di tornare in Serie A oppure rimanere in Inghilterra, per dimostrare allo United che non si era sbagliato sul suo conto. Così, l’Aston Villa, sempre secondo ‘Caughtoffside’, potrebbe inserirsi all’improvviso.