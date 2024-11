Inter, non va nemmeno in panchina: scatta l’allarme in vista della Fiorentina

Defezione per Simone Inzaghi per il match di Champions League di questa sera al Meazza contro il Lipsia: da valutare le condizioni in vista dei prossimi impegni

Tutto confermato secondo quelle che erano le previsioni della vigilia sull’undici di Simone Inzaghi, in vista della sfida di Champions League di questa sera al Meazza contro il Lipsia.

Il tecnico dell’Inter ne cambia otto rispetto alla goleada in campionato a Verona, con Taremi (ancora titolare come nelle precedenti occasioni in Europa) al fianco di capitan Lautaro Martinez. Inizialmente in panchina quindi Thuram, protagonista al Bentegodi con una doppietta. Oltre a Lautaro torna dal primo minuto un altro titolarissimo come Calhanoglu in cabina di regia, mentre al fianco del turco Zielinski vince il ballottaggio con Mkhitaryan. In difesa riecco Pavard insieme, con Acerbi fuori spazio per de Vrij in mezzo.

Inter-Lipsia, Frattesi ko: a rischio anche la Fiorentina

Niente da fare invece per Davide Frattesi, che non va neanche in panchina. Il centrocampista accusa un’infiammazione alla caviglia sinistra e ieri aveva saltato la rifinitura allenandosi in palestra.

Inzaghi non lo rischia e cercherà di recuperarlo già in vista della trasferta di domenica in campionato contro la Fiorentina: “Frattesi ha avuto un problemino e se lo sta trascinando. Non era tranquillo, non sentiva la caviglia a posto per un’infiammazione. Speriamo di non perderlo perché è un giocatore determinante“, le parole del tecnico piacentino alla vigilia in conferenza stampa sulle condizioni dell’ex Sassuolo. Oltre al centrocampista della Nazionale out anche Acerbi, che difficilmente recupererà per Firenze: l’obiettivo per l’esperto difensore è ritrovare la migliore condizione per la successiva gara contro il Parma.