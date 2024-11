Inzaghi e l’Inter testano San Siro: allarme Frattesi, un titolarissimo fuori | VIDEO CM.IT

Rifinitura dei nerazzurri sul nuovo prato verde del Meazza in vista della sfida di domani sera in Champions League contro il Lipsia: le novità di formazione

Inter eccezionalmente a San Siro per la rifinitura pre Lipsia, in vista del match di domani in Champions League. Nuova rizollatura sul prato del Meazza, con Simone Inzaghi che non lascia niente al caso e ha voluto testare il nuovo manto erboso.

Allenamento quindi allo stadio per i campioni d’Italia, con l’allenatore piacentino che sorride per i recuperi di Calhanoglu e Lautaro Martinez. Il turco e il capitano sono recuperati e saranno in campo nella sfida europea contro i tedeschi. Sicuro out della gara invece Acerbi (difficile un suo rientro già con la Fiorentina in campionato), mentre non era insieme al gruppo Frattesi a causa di un’infiammazione alla caviglia sinistra.

🚨 #Inter – Oltre all’infortunato Acerbi, non è con al momento con il gruppo #Frattesi: infiammazione alla caviglia per il centrocampista, in forte dubbio per il match di domani con il #Lipsia 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/eNsaPyNeED — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 25, 2024

Il centrocampista ha svolto precauzionalmente un lavoro individuale in palestra e le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime ore da Inzaghi e dallo staff medico. Nella migliore delle ipotesi, l’ex Sassuolo si accomoderà in panchina domani sera.

Inter-Lipsia, le scelte di Inzaghi: Lautaro e Calhanoglu recuperati, Frattesi in dubbio

Nell’undici anti-Lipsia tornano i titolarissimi nello scacchiere di Inzaghi, ad accezione di Thuram (grande protagonista a Verona con una doppietta) che dovrebbe lasciare il posto al bomber di coppa Taremi.

Nuova chance quindi dal primo minuto in Champions per l’iraniano, che in caso giocherebbe la quinta gara consecutiva dall’inizio. Al suo fianco capitan Lautaro Martinez, mentre in mediana la sorpresa potrebbe essere Zielinski al posto di Mkhitaryan. Il polacco ex Napoli è stato provato nelle rifinitura con Calhanoglu e Barella nel trio di centrocampo. Sulle fasce tornano Dumfries e Dimarco, davanti Sommer invece riecco Pavard al posto di Bisseck per completare il reparto insieme a de Vrij e Bastoni. Anche se fuori lista in Europa, presente con i compagni pure Correa, MVP sabato scorso al Bentegodi contro il Verona. A seguire la seduta d’allenamento a bordocampo c’era anche il presidente Beppe Marotta.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski; Lautaro Martinez, Taremi.