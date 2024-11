Inzaghi e la dichiarazione d’amore all’Inter: “Qui ancora a lungo”. Bastoni cambia ruolo

La squadra campione d’Italia ospita il Lipsia nell’incrocio della prima fase di Champions League: le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa

Vigilia di Champions League per l’Inter, che si è allenata questa mattina a San Siro per testare il nuovo campo rizollato del Meazza, in vista della sfida di domani sera contro il Lipsia.

Rispetto all’anticipo di campionato stravinto in casa del Verona ci saranno diverse novità di formazione, con i rientri specialmente di Calhanoglu e capitan Lautaro Martinez. Ai box invece Acerbi, mentre scatta l’allarme per Frattesi che non si è allenato a causa di un’infiammazione alla caviglia. In attacco spazio in coppa nuovamente a Taremi, con Thuram (scatenato a Verona insieme a Correa) inizialmente in panchina.

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’incrocio di Champions: “Il campionato e la Champions sono delle competizioni diverse quest’anno. Per la corsa scudetto sono d’accordo con Dimarco: è una lotta più equilibrata, le altre si sono rinforzate e sarà più difficile – esordisce il tecnico nerazzurro – Arrivare in fondo in Champions? Il nostro desiderio è quello, anche se sappiamo che ci sono tantissime squadre che puntano allo stesso obiettivo. Per il momento, però, non dobbiamo guardare troppo lontano”.

Sulle scelte di formazione e gli indisponibili: “Frattesi ha avuto un problema che si sta trascinando da dieci giorni, ieri la caviglia gli ha dato qualche problema e non si sentiva a posto. Speriamo di non perderlo perché per noi è un giocatore determinante. Calhanoglu e Lautaro ieri e oggi hanno fatto due buoni allenamenti, domattina valuterò se schierarli dall’inizio. Per Acerbi non c’è lesione, vediamo se riusciremo a recuperarlo già per domenica”, spiega Inzaghi.

Inzaghi pre Lipsia: “Ho la fortuna di essere in una grande società come l’Inter”

Inzaghi prosegue soffermandosi sulla formazione di domani e un possibile cambio di ruolo per Bastoni vista l’assenza di Acerbi al centro della difesa: “Mi piacerebbe vedere Bisseck da centrale. Però per caratteristiche si adatta meglio Bastoni in quel ruolo. Lo ha dimostrato in Nazionale ed è un giocatore molto intelligente”.

Sul rendimento e le difficoltà incontrate finora da Taremi: “Sapeva che avrebbe trovato concorrenza, all’inizio ha avuto un problema fisico che lo ha rallentato durante la preparazione. È un grande professionista e sono contento di quello che sta facendo. Ha tutta la mia fiducia”.

Inzaghi si pronuncia anche sul suo futuro: “Spero di restare a lungo qui all’Inter per continuare a respirare l’atmosfera di San Siro. All’Inter stiamo tutti benissimo e spero che i tifosi ci possano trascinare come sempre anche domani. Se sono uno dei migliori allenatori del mondo? Ho la fortuna di essere arrivato in una società importante, con dei ragazzi fantastici che hanno dato sempre il massimo nel seguire me e il mio staff. Sappiamo che si è criticati quando sbagliamo, è anche giusto così, perché tutti vogliono fare gli allenatori… Il mio auspicio è quello di continuare così e di regalare ancora tante altre soddisfazioni ai nostri tifosi”.