Skriniar alla Juventus, dalla Francia: accordo verbale, ha già detto sì

Il centrale slovacco può essere il primo rinforzo per la squadra di Thiago Motta: intesa tra le parti, ecco cosa manca

Cristiano Giuntoli prima di Milan-Juventus è stato chiaro: almeno un difensore è la priorità nel mercato di gennaio. “Manca qualcosa dietro e sicuramente qualcosa faremo – le sue dichiarazioni -. Dobbiamo stare attenti alle occasioni, gennaio non è un mercato facile ma vogliamo intervenire in difesa dove anche numericamente manca”.

Parole molto chiare e del resto, dopo aver perduto Bremer e Cabal per tutta la stagione, Thiago Motta ha oggettivamente bisogno di almeno un rinforzo nel reparto arretrato per poter pensare di reggere il ritmo di una stagione particolarmente ricca di impegni. Tra i nomi più spesso accostati ai bianconeri in queste settimane c’è quello di Milan Skriniar.

La posizione del centrale slovacco al Paris Saint-Germain è abbastanza chiaro: Luis Enrique non lo vede nel suo gioco e, infatti, lo utilizza con il contagocce. Da qui l’ipotesi che a gennaio il calciatore possa chiedere la cessione e lasciare Parigi e tra le società interessate c’è anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, intesa con Skriniar: la proposta dei bianconeri

I bianconeri avrebbero rotto gli indugi nei giorni scorsi e starebbero provando a chiudere l’operazione. Stando a quanto riferito da ‘footmercato.net’, infatti, ci sarebbe già un accordo verbale tra la Juventus e Skriniar per l’approdo del centrale a Torino nel mese di gennaio.

Ancora tutta da raggiungere, invece, l’intesa con il Paris Saint-Germain che aspetta la proposta formale del club italiano. Stando alla stessa fonte, dalla Continassa sarebbero intenzionati ad inserire delle contropartite tecniche nell’affare. In particolare negli ultimi giorni si è parlato dell’interesse della formazione di Luis Enrique per Nicolò Fagioli che nelle ultime uscite non ha trovato grande spazio nonostante l’emergenza. Come raccontato da Calciomercato.it, Fagioli è un’idea concreta del Psg, anche se la Juve lo valuta 35 milioni di euro.

Dall’altro lato, la società transalpina valuta Skriniar intorno ai 18-20 milioni di euro e vorrebbe chiudere l’operazione a titolo definitivo. Da tenere in considerazione anche la questione ingaggio con i 10 milioni di euro guadagnati a Parigi dallo slovacco che rappresentano una cifra fuori dai parametri bianconeri. Un ostacolo che, stando al portale francese, sarebbe già stato superato. Fossero davvero così le cose mancherebbe l’ultimo passo, il più complicato, per Skiniar alla Juve.