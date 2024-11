Nuovo infortunio, torna nel 2025: la Juve cambia i piani in attacco

Problema muscolare serio in Nazionale e strada in salita per Giuntoli. Ecco le ultime novità di calciomercato sui bianconeri

La Juventus è attesa come una delle protagoniste del prossimo calciomercato invernale. La priorità di Giuntoli sarà la difesa, dove urgono un paio di rinforzi visto che Bremer e Cabal hanno già chiuso la stagione a causa di due gravi infortuni. Con un paio di cessioni, senza escludere nomi ‘eccellenti’ quale Fagioli, il Football director bianconero potrebbe portare a termine anche l’acquisto di un attaccante. Di una vera alternativa a Dusan Vlahovic.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, continua imperterrito a circolare il nome di Joshua Zirkzee. L’olandese sarebbe già stato bocciato dal neo tecnico del Manchester United Ruben Amorim, per questo si ipotizza una sua partenza nella finestra di gennaio. Se i ‘Red Devils’ dovessero aprire alla formula del prestito, ecco che Giuntoli potrebbe davvero provare a chiudere, accontentando Thiago Motta.

“Motta lo vuole e lo conosce bene, sarebbe perfetto per la Juventus – ha detto il grande ex José Altafini – Zirkzee non cambia il volto di una squadra, ma fa la differenza se inserito in un contesto che funziona”. Il classe 2001 potrebbe essere il vice Vlahovic inizialmente, ma poi raccoglierne l’eredità qualora il serbo non accettasse il rinnovo e andasse via la prossima estate.

Juventus, Zirkzee e non solo: Schick sulla lista di Giuntoli, ma Boniface complica tutto

Sempre per gennaio, e per il ruolo di primissima alternativa al bomber serbo ora infortunato, è stato accostato alla Juventus pure Patrick Schick. Anni fa il ceco fu a un passo dal vestire la maglia bianconera, con il club che alla fine decise di non acquistarlo perché le visite mediche avevano riscontrato “un affaticamento al cuore dovuto a stress”, come rivelato poi dal suo agente Pavel Paska a ‘iSport’.

“Fu uno shock perché non sentivo nulla che non andasse, di essere un ragazzo sano”, ha raccontato Schick al ‘The Independent’ – Quando mi dissero che era un problema cardiaco, ovviamente, ero preoccupato per la mia salute. Pensai che avrei dovuto smettere completamente di giocare a calcio“.

Alla Roma non lasciò il segno, mentre in Germania l’attaccante esploso alla Sampdoria è riuscito a trovare la sua dimensione, segnando 58 gol in 137 presenze, con la vittoria della Bundesliga nella scorsa stagione a coronare un ciclo che forse si è concluso. Con le ‘Aspirine’, però, il ventottenne di Praga ha palesato anche una certa fragilità fisica: in 3 anni Schick ha saltato 73 partite, per un totale di 476 giorni ai box.

È proprio un infortunio che rischia di complicare non poco il suo possibile passaggio in bianconero a gennaio. Il suo compagno di attacco, Victor Boniface, si è infortunato di nuovo e rientrerà soltanto nel 2025. Il nigeriano ha accusato un serio problema muscolare in Nazionale e salterà pure il match di Champions League contro l’Inter.

La sua assenza potrebbe spingere il Bayer a non toccare nulla nel reparto avanzato, in sostanza ad opporsi alla partenza di Schick ‘obbligando’ la Juventus a mollare la presa e a virare su altri profili per il vice Vlahovic.