L’acquisto rischioso della Juve: 73 partite saltate in tre anni

Si infiamma il calciomercato invernale della Juventus. Il possibile acquisto di gennaio è una vera e propria scommessa: tutti i dettagli

Il problema muscolare di Dusan Vlahovic, nonostante l’assenza di lesioni, ha acceso un altro campanello d’allarme in casa Juventus. In attesa del rientro di Milik, la dirigenza bianconera continua a valutare un innesto anche in attacco nella prossima sessione di calciomercato invernale.

La priorità è sicuramente sulla difesa, come annunciato dallo stesso Giuntoli, ma la Juve ha anche la necessità di far tirare il fiato a Dusan Vlahovic. Negli ultimi giorni è così rispuntato anche il nome di Patrick Schick, l’ex Roma oggi in forza al Bayer Leverkusen che è già stato ad un passo dai bianconeri. L’attaccante ceco aveva sostenuto le visite mediche al J Medical prima del ripensamento della Juventus.

Lo stesso Schick, negli anni seguenti, è tornato a parlare così del mancato trasferimento a Torino: “È stato uno shock perché non sentivo nulla che non andasse, pensavo di essere un ragazzo sano. Quando mi hanno detto che era un problema cardiaco, ovviamente, ero preoccupato per la mia salute. Nella mia testa pensavo che avrei dovuto smettere completamente di giocare a calcio”. L’ex Sampdoria è stato poi acquistato dalla Roma prima di essere ceduto in Bundesliga al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il giocatore sta però finendo ai margini in questa prima parte di stagione.

Calciomercato Juve, ‘scommessa’ Schick: tutti i numeri dell’ex Roma

Schick ha finora collezionato 14 presenze stagionali per un totale di 503 minuti, la maggior parte in uscita dalla panchina. L’ex Roma è ormai una riserva nelle gerarchie di Xabi Alonso e ha trovato solo 4 gol ed un assist (con una sola rete a referto tra Bundesliga e Champions League).

Nelle ultime tre stagioni, dal 2021, Patrick Schick ha saltato ben 476 giorni e 73 partite a causa degli infortuni. Un possibile acquisto piuttosto rischioso per la Juventus che deve già fare i conti con le condizioni precarie di Arek Milik. La palla passa ora alla dirigenza bianconera.