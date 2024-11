Infortunio in Nazionale, rientra nel 2025: salta anche l’Inter

Ancora un infortunio a margine dell’ultima sosta per gli impegni delle nazionali. Ko pesante per i rossoneri: la situazione

L’ultima sosta per le nazionali ha fatto nuovamente vittime illustri. Acciacchi ed infortuni di vario genere che condizioneranno i prossimi impegni dei club che si ritrovano ora con qualche pedina fondamentale in meno.

Da Calhanoglu a Vlahovic passando per Tavares, non mancano quindi nomi anche rilevanti tra i giocatori che hanno riscontrato problemi nelle ultime due settimane nelle quali hanno momentaneamente abbandonato le rispettive squadre di appartenenza per difendere i colori del proprio paese.

Se in Serie A il bollettino vanta nomi di spicco, le cose non vanno tanto meglio all’estero. In Germania in particolare si registra una tegola pesantissima per il Bayer Leverkusen che perde fino all’inizio del nuovo anno il bomber Victor Boniface. Come evidenziato da ‘Sky Sport DE’ l’attaccante dei campioni di Germania si è infortunato durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo della sua Nigera contro il Ruanda terminata 1-2.

Inter, Boniface out nella sfida di Champions League per infortunio

Uno strappo muscolare, dunque, terrà Victor Boniface fuori causa fino al nuovo anno: l’attaccante nigeriano si è infortunato proprio durante gli ultimi impegni in Nazionale, in particolar modo in occasione della partita contro il Ruanda vinta 2-1 valevole per le qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026.

Un serio problema muscolare alla coscia che – dunque – priverà il Bayer Leverkusen di un giocatore preziosissimo anche per la imminente partita di Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi in programma il prossimo 10 dicembre e valevole per la sesta giornata della fase a classifica unica della nuova versione della massima competizione europea.

Un’assenza che rischia di farsi sentire per la formazione tedesca dato che in questo inizio di stagione l’attaccante classe 2000 ha realizzato già otto gol e un assist nelle quindici partite che finora ha giocato tra campionato e coppe, risultando già decisivo in diverse occasioni.

Ad ogni modo, l’assenza di Victor Boniface per la sfida di Champions League non dovrà far sedere sugli allori la squadra di Simone Inzaghi, chiamata a offrire una prova di grande concentrazione.