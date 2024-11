L’Inter ha già scelto il sostituto di Calhanoglu: via libera per 50 milioni

Il regista turco, in dubbio per la trasferta di Verona, potrebbe lasciare il club campione d’Italia nel prossimo mercato estivo

L’Inter molto probabilmente dovrà rinunciare ad Hakan Calhanoglu per la trasferta di domani pomeriggio a Verona. Il turco ha accusato dei nuovi problemi muscolari con la sua nazionale e sosterrà un provino decisivo nella rifinitura di oggi prima della partenza per il Veneto.

Difficilmente però Simone Inzaghi si prenderà dei rischi e l’ex Milan al massimo potrebbe sedersi in panchina. In preallarme c’è Asllani per una maglia da titolare in cabina di regia, con l’albanese insidiato da Barella e Zielinski. Il tecnico nerazzurro non vuole rischiare ricadute sul centrocampista turco, in vista soprattutto dei prossimi impegni contro Lipsia in Champions e Fiorentina.

Oltre alle notizie di campo, ci sono dei nuovi rumors sul conto di Calhanoglu in chiave mercato. La prossima estate l’Inter rischia di sacrificare un big sull’altare del bilancio e il centrocampista potrebbe salutare Milano a fronte di un’offerta importante. La dirigenza di Viale della Liberazione, considerando tale scenario, non vuole farsi trovare impreparata e sta sondando alcune piste per l’eventuale sostituzione del nazionale turco.

Calciomercato Inter, Biasin conferma: “Non ho alcun dubbio su Ricci”

Tra questi spicca sicuramente Samuele Ricci, gioiello del Torino e sul quale in pressing ci sono anche i cugini del Milan in vista della prossima estate: “Rispetto a Gundogan ed Enzo Fernandez, magari Bernabé piace ma al momento non ho nessun genere di sentore. Sul fatto che Ricci piaccia all’Inter, invece, non ho alcun dubbio invece“, ammette Fabrizio Biasin intervenendo a ‘Telelombardia’.

Il giornalista, che segue da vicino le tematiche nerazzurre, aggiunto proseguendo su Ricci: “C’è però un gigantesco ma e sono i soldi che vuole Cairo. Ricordiamo la vicenda Bremer: a un certo punto succedono mille cose, arriva la Juventus e lo porta via a una cifra molto importante. Lo stesso è successo anche con Buongiorno l’ultima estate, che poteva interessarti ma poi lo prende il Napoli a 40 milioni. Ricci è un giocatore che piace a tante società in Italia: Milan, Inter ma anche all’estero. Penso che non partirà per meno di 50 milioni di euro“.