Scambio prima di Milan-Juve: svolta per il nuovo difensore

Gennaio si avvicina e le big di Serie A sono pronte a rinforzarsi sul mercato: spunta il piano per sbloccare la trattativa

Il Milan è tornato ad allenarsi ieri in vista del big match di sabato contro la Juventus, con Fonseca che pensa a nuove soluzioni tattiche con Loftus-Cheek titolare e il recupero in difesa di Gabbia.

Da valutare nei prossimi allenamenti anche le condizioni di Theo Hernandez, che non è sceso in campo nell’ultima partita della Francia contro l’Italia per un fastidio al ginocchio. Il nazionale transalpino è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nel match di San Siro, con il Ct Deschamps che ha lanciato l’allarme: “Non è ai livelli delle scorse stagioni, tutti possono attraversare dei momenti complicati“, ha sottolineato l’ex centrocampista della Juve in zona mista.

Theo ha deluso nelle ultime uscite in rossonero, specialmente nella trasferta di Cagliari prima della sosta delle nazionali. Il francese, inoltre, non ha un vero e proprio vice in rosa che lo faccia ogni tanto rifiatare, con il Milan che per gennaio sta cercando delle soluzioni per arricchire la rosa di Fonseca con un nuovo terzino sulla corsia mancina.

Calciomercato Milan, Origi alla Fiorentina per il colpo Parisi

La dirigenza di Via Aldo Rossi è perciò al lavoro per colmare il vuoto in difesa e negli ultimi tempi il nome cerchiato in rosso sull’agenda del ‘Diavolo’ è quello di Fabiano Parisi.

L’ex Empoli è chiuso nella Fiorentina da Gosens e Biraghi e starebbe valutando una nuova opportunità alla riapertura del mercato, visto che con Palladino in panchina sta trovando al momento poco spazio. Ibrahimovic e soci hanno drizzato le antenne sulla situazione di Parisi, profilo che piace anche al tecnico rossonero Fonseca. I dirigenti milanisti potrebbero provare a prelevare il laterale sinistro in prestito con eventuale diritto o obbligo di riscatto, altrimenti inserendo nella trattativa un eventuale scambio con Origi. Il belga è da tempo fuori rosa e il Milan sta cercando una sistemazione a gennaio per risparmiare anche sul pesante ingaggio da 4 milioni netti.

Proprio lo stipendio dell’ex Liverpool potrebbe rappresentare un problema per la Fiorentina, che come opzione low vost segue anche Djuric del Monza come vice Kean. Insieme a Origi in uscita nell’attacco del Milan c’è anche Jovic, negli ultimi tempi sondato dal Torino e carta per il ‘Diavolo’ per arrivare la prossima estate al gioiello granata Ricci.