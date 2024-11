Derby bollente tra Inter e Milan: doppio esubero per bloccare il gioiello della Serie A

Il pezzo pregiato del campionato italiano è nel mirino delle due big milanesi: la strategia per acquisire il suo cartellino nel prossimo mercato estivo

Torino, ma non sponda Juventus. Si apre un nuovo scenario per un esubero del Milan in vista della riapertura del mercato.

Stiamo parlando di Luka Jovic, fuori dal progetto rossonero targato Fonseca. Il centravanti serbo è rimasto fuori dalla lista per la prima fase di Champions League ed è ai margini dello scacchiere del tecnico portoghese anche in campionato. Jovic in questo momento è alle prese con la pubalgia e ha giocato appena 78′ minuti nella stagione in corso.

Il Torino lo ha messo in cima alla lista degli acquisti dopo il grave infortunio rimediato da capitan Zapata, che dovrà restare ai box per diversi mesi. Jovic rappresenterebbe un’occasione low cost per il patron Cairo, che deve vincere inoltre la concorrenza del Galatasaray, a caccia di un sostituto dell’ex Inter Icardi.

Calciomercato, duello Inter-Milan per Ricci: Correa e Jovic nell’affare col Torino

A proposito di Inter, il Torino per rinforzare il reparto offensivo ha sondato anche la pista che porta a Joaquin Correa in vista di gennaio.

Il ‘Tucu’ argentino, al pari di Jovic, è un esubero ad Appiano Gentile e già la scorsa estate il sodalizio campione d’Italia ha provato (invano) a piazzarlo sul mercato. Correa andrà in scadenza il prossimo giugno e l’Inter vorrebbe almeno risparmiare sull’ingaggio (6,5 milioni lordi) dell’ex Lazio per la seconda parte di stagione. Il Torino quindi mette nel mirino Milano per la finestra invernale, con il chiaro intento di rimpolpare un reparto offensivo spuntato dopo il ko di Duvan Zapata.

Mentre Inter e Milan sfrutterebbero la situazione per pianificare l’assalto a Samuele Ricci. Il gioiello del Torino piace alle due milanesi, che a fine stagione potrebbero sfidarsi in derby di mercato e, grazie a Jovic e Correa, chiedere una prelazione alla società granata. Ricci sta recuperando dall’infortunio alla caviglia rimediato nel derby contro la Juventus e grazie alle ottime prestazioni con la maglia granata si è guadagnato anche la chiamata in Nazionale del Ct Spalletti.