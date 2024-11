Inter, la mossa di Marotta: addio a gennaio per lo sconto a giugno

Grandi manovre per l’Inter, operazione che parte nella finestra di mercato invernale per concludersi in estate: così i nerazzurri cercano l’acquisto con lo sconto

Qualche giorno fa, nelle sue dichiarazioni pubbliche, il presidente Marotta è stato chiaro: l’Inter difficilmente farà mercato a gennaio, ritenendo di essere piuttosto a posto con la rosa attuale. Se in estate, i nerazzurri si erano limitati a pochi acquisti di complemento, funzionali a rendere omogenea la compagine tra titolari e riserve in più o meno tutti i reparti, ancora più oculate dovrebbero essere le mosse dal punto di vista finanziario per la sessione invernale, senza particolari stravolgimenti. Ma questo non significa che i campioni d’Italia non saranno vigili e attenti anche a operazioni valide in prospettiva.

La dirigenza del club milanese in questi anni si è distinta per attenzione e lungimiranza e i risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti. Dunque, ancora una volta, Marotta inizia a pianificare le sue mosse con largo anticipo, guardando soprattutto alla prossima stagione. Per uno dei primi colpi dell’estate del 2025, l’intenzione sarebbe quella di mettere le basi già adesso, con una cessione finalizzata a ottenere condizioni più favorevoli per un successivo acquisto da un altro club.

Inter, Ricci primo obiettivo per il centrocampo: la carta per convincere il Torino

Giocatori giovani e preferibilmente italiani, questa è una delle linee che Oaktree vuole darsi per il futuro. E così, l’Inter spinge sempre di più per Samuele Ricci, centrocampista nel giro della Nazionale che ha attirato l’interesse di tanti club importanti.

Il giocatore, attualmente, è al Torino, che se ne priverà solamente per una offerta importante. L’Inter, il prossimo anno, riflette sull’eventualità di un investimento importante, per aumentare ancora qualità e quantità della propria linea mediana. E prova a giocarsi la carta Correa. L’argentino è fuori dal progetto, con il contratto in scadenza a giugno e ‘La Stampa’ conferma che si tratta di uno dei primi obiettivi per i granata. L’Inter potrebbe accordare l’uscita in lista gratuita del ‘Tucu’, per risparmiare sul suo ingaggio per la seconda metà di stagione. E chiedendo al Toro di considerare il valore del suo cartellino una sorta di ‘acconto’ per Ricci.