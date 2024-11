Inter, svelato il mercato di gennaio e non solo: il messaggio di Marotta a Conte

Il presidente nerazzurro parla delle strategie per la sessione di trasferimenti invernali e risponde al tecnico del Napoli, dopo le polemiche di domenica sera

La missione di giungere alla pausa in vetta alla classifica non è riuscita, per l’Inter, ma i nerazzurri sono lì, a giocarsela nel gruppone di testa e intendono rilanciare la sfida alla ripartenza. La squadra di Simone Inzaghi vuole confermarsi e lancia messaggi chiari alla concorrenza.

Arrivano dichiarazioni importanti dalla viva voce del presidente Marotta, che ha ritirato il premio ‘Nils Liedholm‘ 2024 alle Cantine di Villa Boemia di Cuccaro Monferrato, in provincia di Alessandria. Il numero uno nerazzurro spiega che in vista del mercato invernale non ci saranno, verosimilmente, interventi, credendo nella forza e nella completezza della propria rosa: “Non credo che faremo mercato a gennaio, abbiamo una rosa di grande valore e competitiva per i nostri obiettivi, che restano quelli di arrivare in fondo a tutte le competizioni”.

Dopo Inter-Napoli, tiene banco la polemica arbitrale e Marotta replica in questo modo alle frasi polemiche di Conte: “E’ una persona intelligente e un grande comunicatore, avrà i suoi obiettivi quando dice qualcosa. Non so se ha voluto spostare il focus, per me il rigore di domenica sera è ineccepibile. Se poi si vuole parlare di un migliore utilizzo del Var, può esserci un dibattito costruttivo all’interno del sistema calcistico”.

Inter, Marotta ne ha anche per Scaroni: “Noi qualcosa di superiore al Milan”

Tra le dichiarazioni di Marotta, arrivate anche quelle in replica a Paolo Scaroni, che ieri aveva affermato di essere il presidente dell’unica squadra di Milano.

Al numero uno del Milan, Marotta ha risposto in questo modo: “Paolo è un amico, non voglio fare polemiche, ognuno porta acqua al proprio mulino definendo il proprio club il migliore. Se lui rappresenta l’unica squadra di Milano, noi forse rappresentiamo qualcosa di superiore, dipende tutto dai punti di vista. Noi non a caso abbiamo due stelle, ma auspico che anche il Milan possa raggiungere presto questo traguardo”.