Dal Napoli alla Juve: arriva a Torino con Conte

Il tecnico sembra aver detto definitivamente addio ai partenopei. Per lui si apre la possibilità di un passaggio in bianconero con un fedelissimo

L’avventura di Conte al Napoli può considerarsi terminata. Le parole dette in conferenza stampa rappresentano una sorta di conferma del fatto che non ci sono più le condizioni per continuare. Una rottura improvvisa che riaccende la possibilità di vederlo sulla panchina della Juventus la prossima stagione. E non è da escludere che, insieme a lui, possa arrivare anche un’altra pedina fondamentale.

Sappiamo molto bene come Conte è solito affidarsi ai fedelissimi. Lukaku è un calciatore che lo ha seguito in diverse avventure e la Juventus potrebbe optare su un altro giocatore del Napoli nel prossimo calciomercato. Siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e la strada è assolutamente molto lunga. Ma il tecnico leccese ha le idee molto chiare sul suo futuro ed è pronto a chiedere questo rinforzo ai bianconeri per iniziare una nuova avventura.

Calciomercato Juventus: colpo dal Napoli, decisivo Conte

Il Napoli con l’addio di Conte potrebbe dare vita ad una vera e propria rivoluzione. Sono diversi i giocatori che a sorpresa sono destinati a lasciare i partenopei. E la Juventus starebbe ragionando sulla possibilità di andare a prendere un calciatore di livello e che potrebbe consentire ai bianconeri di accontentare anche il tecnico leccese.

La Juventus, infatti, è pronta a bussare alla porta del Napoli per Anguissa. Sappiamo come il centrocampista è praticamente ai ferri corti con i partenopei nonostante la possibilità di rinnovare. La sua preferenza sarebbe quella di andare all’estero, ma sicuramente una chiamata dei bianconeri nel prossimo calciomercato potrebbe farlo traballare. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché la priorità del calciatore è quella di chiudere al meglio la stagione. Poi al termine Anguissa prenderà le decisioni e la Juventus resta una possibilità.

Naturalmente bisognerà capire se la Juventus deciderà di puntare su Conte per la panchina. In caso di via libera al tecnico leccese, Anguissa potrebbe diventare un obiettivo reale per quanto riguarda i bianconeri in ottica prossimo calciomercato. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte della Vecchia Signora. Ma di certo la pista che porta al camerunense è una da seguire con attenzione.