Conte spacca Napoli: “Pronto per la Juve, sta già a Torino”

Il tecnico salentino accende la vigilia della gara col Monza. Parole al sapore d’addio: “Sta iniziando il solito processo per andarsene”

Conte esplosivo alla vigilia di Monza-Napoli. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico salentino sanno di addio agli azzurri al termine della stagione nonostante altri due anni di contratto.

Soprattutto dividono, spaccano il Napoli e la sua tifoseria partenopea. Da una parte c’è chi schiera totalmente con lui, scagliandosi contro De Laurentiis, colpevole a loro avviso di non aver rimpiazzato degnamente Kvaratskhelia nel mercato di gennaio.

Dall’altra c’è chi ritiene lo sfogo di Conte del tutto inopportuno visto che Lukaku e compagni si stanno giocando lo Scudetto punto a punto con l’Inter. E che al di là del mancato arrivo di un sostituto del georgiano, De Laurentiis ha comunque investito 150 milioni in estate per esaudire i desideri dell’allenatore leccese. Ma Conte è questo. E ha sempre fatto questo…

Prepara il terreno per andare alla Juve — Dionisio (@Dionisi89249966) April 18, 2025

Sta iniziando il solito processo per andarsene — Benedetto (@bd262626) April 18, 2025

“Non mi sento di confermare tante cose dette ad inizio anno” Cose dette da Conte ad inizio anno?

“Ho sposato un progetto di 3 o più anni”

“Napoli non può essere di passaggio” Sta già a Torino o a Milano.

Odio Napoli. pic.twitter.com/gLc41vPgqX — SIR LUKE (@SirLuke_7) April 18, 2025

Conte sarà anche un allenatore capace, ma costruire un qualcosa di serio con uno che cambia umore ogni 2 giorni è impossibile. — Pierre Davide Borrelli (@PierreDavideB) April 18, 2025

Conte si è sempre comportato così ovunque è andato e questo è uno dei motivi per cui non lo volevo.

Ha rotto un po’ le scatole. Voglio ricordargli che l’anno scorso l’unica offerta seria l’ha avuta dal Napoli, anche lui aveva bisogno di rilanciarsi. — Francesco Targaryen 🔥 (@MarekNapoli) April 18, 2025

“Ho capito che in 8 mesi a Napoli non si possono fare certe cose…” Antonio Conte sta iniziando a preparare il terreno per far ritorno alla Juventus!pic.twitter.com/uNdSE6nRuq — Ɠ૨3zу (@_Gr3zy_) April 18, 2025

Fossi in De Laurentiis, mi libererei di Conte al più presto, sarebbe la soluzione migliore. — Roberto ⭐⭐ (@Roberto23186246) April 18, 2025

Conte e il sogno Juve: “Sta già a Torino”

Per tanti le parole di Conte hanno proprio il sapore dell’addio. “Si sta preparando il terreno per la Juventus“, “sta già a Torino“, scrivono i tifosi del Napoli delusi dalla sua uscita in conferenza e alludendo al ‘sogno’ di Conte – ormai il segreto di Pulcinella – di far ritorno sulla panchina bianconera.