Milan, Deschamps lancia l’allarme Theo Hernandez: “Momento complicato” | VIDEO CM.IT

Il Commissario tecnico della Francia si è soffermato sulla stella dei rossoneri dopo il match tra Italia e Francia

Sorride e scherza Didier Deschamps (“Sono vecchio”) prima di uscire da San Siro dopo la splendida vittoria della Francia sul campo dell’Italia.

Il Ct francese applaude la prestazione della sua squadra: “È stata una serata bellissima, abbiamo meritato. Tutti hanno risposto alla grande – sottolinea Deschamps in zona mista, come ripreso dall’inviato di Calciomercato.it – Incontravamo una nazionale come l’Italia che ha qualità e che era in fiducia. Rispetto all’Europeo hanno più equilibrio. Mbappe? Tornerà per le gare di marzo”, rivela poi Deschamps sul grande assente della notte del Meazza.

L’ex allenatore e giocatore della Juventus analizza successivamente il momento di Theo Hernandez, che ha lasciato lo stadio senza rispondere alla domanda sulle sue condizioni fisiche: “Non era al meglio e l’ho lasciato tranquillo perché era giusto così. Già nella partita precedente non era al massimo della forma e non specifico il problema che ha accusato. È un ottimo giocatore, anche se in questa stagione non è sui livelli degli scorsi anni. Si gioca tanto e può capitare. Tutti possono avere dei momenti complicati: parlo tanto con Theo così come con gli altri giocatori”.

Il grande protagonista della serata è stato Rabiot: “Se ha fatto bene a lasciare la Juve? Dovete chiederlo a lui”, conclude Deschamps prima di lasciare San Siro.