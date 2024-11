Juve, scelta fatta per Giuntoli: il doppio colpo arriva alla pari

Indicazioni precise per la Juventus e per il suo direttore tecnico: servono subito due acquisti, la scelta sui nomi è molto chiara

Ci sono tanti nomi sulla scrivania di Cristiano Giuntoli, in vista di un mercato di gennaio che si annuncia piuttosto movimentato per la Juventus, di sicuro molto più di quanto si sarebbe potuto prevedere alcune settimane fa. Dopo la rivoluzione estiva, i bianconeri saranno chiamati nuovamente a intervenire in maniera importante, per via delle contingenze derivate da una preoccupante situazione infortunati.

Bremer e Cabal hanno concluso anticipatamente la stagione, Milik non fornisce garanzie, anche Nico Gonzalez si sta rivelando troppo fragile e la squadra non può rimanere con il solo Vlahovic là davanti, per di più con il rischio che il serbo possa fermarsi come è appena successo. Ecco perché di rinforzi tra la difesa e l’attacco ne arriveranno diversi, anche se non sarà facile trovare le giuste condizioni per mettere a segno almeno tre innesti, due in retroguardia e uno nel reparto offensivo.

Giuntoli proverà a racimolare un tesoretto per i colpi in entrata e avere più margini di manovra, come spiegato da Calciomercato.it. Anche così, comunque, non sarà semplice mettere le mani sugli obiettivi desiderati. La corsa ad Antonio Silva è decisamente in salita, è probabile che bisognerà rivolgersi ad altro tipo di profili. Una delle necessità principali in ogni caso è quella di avere giocatori già pronti per il nostro campionato e dunque i papabili potrebbero arrivare soprattutto da ex appartenenti alla Serie A.

Juventus, il pubblico ha deciso: Skriniar e Schick i rinforzi immediati

In tal senso, la nostra redazione ha chiesto ai propri utenti, come sempre, con il consueto sondaggio sul canale ‘X’, quali sarebbero i rinforzi sui quali fiondarsi immediatamente e con maggiore convinzione.

Sono Skriniar e Schick i volti chiave per difesa e attacco, per portare energie nuove, secondo i tifosi bianconeri che hanno partecipato al sondaggio. 36,4% dei voti per entrambi, decisamente meno gettonati invece Kiwior (15,2%) e Beto (12,1%).