Il piano di Giuntoli: tesoretto da oltre 30 milioni per il colpo ‘alla Vlahovic’ | CM.IT

Su Calciomercato.it, l’analisi dei movimenti di Cristiano Giuntoli: monetizzare le uscite per i colpi di cui la Juventus ha assoluto bisogno

La sessione di calciomercato di gennaio si avvicina e sarà fondamentale mettere a segno le mosse giuste per massimizzare l’opportunità offerta dalla finestra di trasferimenti. Bisogna affinare il più possibile le strategie e per le necessità stringenti che ci sono in questo momento, questo lo sa bene soprattutto Cristiano Giuntoli.

Il direttore tecnico della Juventus deve giostrare tra il bisogno di colpi in entrata e una situazione finanziaria non facile. Attualmente, i bianconeri non hanno di fatto budget per gli acquisti, che però saranno indispensabili, visto che ci sono carenze da colmare a tutti i costi. Come ormai noto a tutti, servono due innesti in difesa e uno in attacco, per gli stop di Bremer e Cabal e per le condizioni fisiche imperfette di Milik.

Nell’ultima puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’, la redazione di Calciomercato.it, sul proprio canale Youtube, ha parlato del tesoretto da provare a racimolare tramite le cessioni, facendo il punto sul piano di Giuntoli. Come raccontato già a ‘Juve Zone’ dalla giornalista Fabiana Della Valle, abbiamo confermato le riflessioni sulla possibile cessione di Mbangula, dalla quale si potrebbero ricavare 10 milioni di euro. In uscita anche Arthur, fuori dal progetto, mentre appare difficile in questo momento pensare a un addio di Danilo. L’uscita del brasiliano farebbe diventare tre i rinforzi necessari in difesa e si dovrebbe andare anche a caccia di un giocatore polivalente come lui. La sorpresa, sul fronte cessioni, potrebbe essere Fagioli, valutato 25 milioni.

Juventus, il pallino in difesa di Giuntoli è uno solo: tutto su Jorrel Hato

Con un tesoretto di questa portata, si potrebbe anticipare l’investimento estivo. Per Giuntoli, il preferito sarebbe senza dubbio Jorrel Hato, giovane promessa dell’Ajax.

18 anni ma già in grado di sfoderare doti tecniche, fisiche e di leadership non comuni, sarebbe lui il volto in grado di cambiare la retroguardia bianconera, ma non sarà facile strapparlo all’Ajax. In alternativa, la Juventus dovrà tentare di effettuare, nel reparto arretrato, un paio di colpi low cost. Per sistemare numericamente la retroguardia, dalla Next Gen potrebbero poi essere promossi in prima squadra i giovanissimi Gil e Pedro Felipe, di cui si dice un gran bene.