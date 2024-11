Hamilton-Ferrari, no categorico: tifosi della Rossa delusi

Lewis Hamilton guiderà la Ferrari nella prossima stagione, ma arriva un no categorico che spiazza i tifosi della Rossa proprio prima della nuova esperienza

Un connubio che molti non si sarebbero mai aspettati di poter vedere con i propri occhi. Eppure, sarà così: Lewis Hamilton guiderà la Ferrari nella prossima stagione di Formula 1. Un annuncio arrivato già da diversi mesi, ma che ancora è difficile da credere con l’avvicinarsi della sua realizzazione. Nelle ultime ore, però, sono arrivate dichiarazioni che hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi della Rossa.

I dubbi sull’unione tra Hamilton e la Ferrari ci sono. Da una parte il pilota più vincente nella storia della Formula 1 al pari di Schumacher, dall’altra la scuderia che ha reso leggenda proprio il tedesco e che non ha portato molta fortuna ai rivali di sempre. Chiedere ad Alonso o a Vettel, che non sono riusciti a brillare come quando si sono trovati contro il Cavallino.

Hamilton alla Ferrari: le dichiarazioni che spiazzano i tifosi

Hamilton, proprio in Ferrari, proverà a vincere il suo ottavo titolo, per diventare il più grande di sempre in solitudine. Riuscirci però sarà complicatissimo, anche per via del dominio di Max Verstappen che quest’anno alzerà il suo quarto titolo consecutivo e che non ha alcuna intenzione di fermarsi a bordo della sua Red Bull.

Ad esprimere scetticismo sul passaggio di Hamilton in Ferrari è stato anche Bernie Ecclestone, l’ex capo della Formula 1, che a 94 anni non rinuncia affatto a dire la sua su quello che è stato il suo mondo per decine di anni. Intervistato dal Daily Mail, si è detto estremamente scettico sulle chance di vedere l’inglese vincere il suo nono titolo, questa volta con la Rossa.

“Credo che non ce la farà, non credo che sarà facile per Lewis. Soprattutto in quella squadra. Appoggeranno Charles Leclerc: è veloce ed è cresciuto lì. Non lo scaricheranno per nessuno. Tuttavia, dal punto di vista di Lewis, forse non è stato un errore passare alla Ferrari, lui non poteva più restare alla Mercedes. Che lui abbia rinunciato a loro o che loro abbiano rinunciato a lui, in ogni caso non hanno fatto molto per trattenerlo: quindi è meglio che se ne vada”.

Queste le parole di Ecclestone, che calano l’hype intorno ad Hamilton e fanno tornare molti tifosi con i piedi per terra. Vedremo se avrà ragione l’ex boss della F1 o se l’inglese tornerà ai fasti di un tempo, proprio in quella che sembra la storia di un film. Il britannico non vince un titolo dal 2020 e dopo 5 stagioni proverà a scrivere la storia.