“Non mi interessa”, annuncio Hamilton-Ferrari: cala il gelo

“Non mi interessa” dichiarazioni che spiazzano anche gli appassionati: cala il gelo su Lewis Hamilton ed il passaggio alla Ferrari

Il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2025 renderà realtà uno dei colpi di “mercato” più incredibili nella storia recente della Formula 1. Da grande avversario a sedersi sulla vettura rossa. Un passaggio che ha fatto parlare gli appassionati per settimane, soprattutto per il suo eco mediatico.

In questa stagione, che sta per concludersi, Hamilton sta cercando di mantenere alto l’onore del suo nome leggendario. Il pilota inglese è sesto in classifica con 189 punti e deve guardarsi alle spalle dal compagno di scuderia in Mercedes, Russell, che ha ottenuto 177 punti. Hamilton ha vinto due Gran Premi in questo 2024, arrivando 4 volte a podio.

Verstappen snobba Hamilton: dichiarazioni inaspettate

Oltre alla pista, Hamilton ha fatto parlare nuovamente di sé anche per delle recenti dichiarazioni su Max Verstappen. Dichiarazioni forti, legate al modo di guidare del pilota Red Bull, ora in testa in classifica, non particolarmente apprezzato dal 7 volte campione del mondo di Formula 1.

Una frecciata neanche troppo velata, che però non ha particolarmente toccato Verstappen. Il pilota Red Bull non si è detto sconvolto neanche dal passaggio in Ferrari del rivale: “Non mi interessa, la cosa non mi ha sconvolto granché. Non ho avuto alcuna emozione al riguardo. Il motivo? Io voglio battere ogni pilota e ogni macchina. Il fatto che Lewis sia al volante della macchina rossa o di quella argentata non fa alcuna differenza per me. Ma posso comunque capire che c’è stato un grande interesse riguardo alla sua scelta di cambiare. È una cosa positiva per la Formula 1 e sarà interessante vedere come lui e Charles Leclerc riusciranno a lavorare all’interno dello stesso team”.

Verstappen ha poi commentato le dichiarazioni di Hamilton, che non ha nascosto come guidare la Ferrari in F1 sia il coronamento di un “sogno da bambino”, seppur ormai in una fase avanzata della carriera: “Io in Ferrari? La vedo in maniera molto più pragmatica. Io voglio vincere e quindi vorrò sempre guidare la macchina che mi darà le maggiori opportunità per farlo. Al momento questa macchina è la Red Bull. Non sogno segretamente di indossare la tuta rossa e non ho questo pensiero che mi assilla costantemente perché sono in cerca di nuove sfide. Specialmente considerando che comunque al momento non ci sono sedili disponibili. Ma, ovviamente, la Ferrari è un brand incredibile e che ha ottenuto tanti successi nel nostro sport. Ha avuto senso che Lewis cogliesse l’opportunità quando si è presentata”.