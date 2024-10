Altra stangata per Verstappen, rischia la squalifica per una gara

Pessima notizia per Verstappen, ora rischia la squalifica per una gara: cos’è successo al pilota in testa alla classifica del mondiale di Formula 1

Il mondiale di Formula 1 prosegue e sta per giungere al suo atto conclusivo in questa stagione. Nella gara del Messico è stata ancora una volta la Ferrari ad avere la meglio con il primo posto di Sainz. Norris ha concluso al secondo posto, mentre l’altro ferrarista Leclerc ha concluso in terza posizione. Debacle, invece, per il capolista Verstappen, che ha chiuso addirittura al sesto posto.

L’olandese si gioca la stagione nelle prossime 4 corse: Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. I gran premi che restano in calendario ci diranno se il pilota della Red Bull diventerà campione o se, clamorosamente, dovrà lasciar spazio a Norris che insegue a 47 punti di distanza. Sembra fin troppo il divario tra i due, ma un colpo di scena potrebbe cambiare l’esito dell’annata.

Verstappen verso la squalifica: cosa può succedere

L’ipotesi che sta circolando in queste ore è quella di una possibile squalifica per Verstappen, ma perché? E’ necessario fare un passo indietro alla gara del Messico per comprendere meglio la dinamica. In Curva-4, l’olandese ha spinto Lando Norris fuori pista e in Curva-7 lo ha sorpassato fuori dai limiti della pista senza restituire la posizione. In particolare la prima infrazione è stata sanzionata anche con due punti sulla licenza oltre ai 10 secondi di penalità.

Il 27enne ha accumulato 6 punti su 12 di penalità e rischia fortemente la squalifica. Un evento già capitato quest’anno a Kevin Magnussen, che ha dovuto saltare il GP d’Azerbaigian proprio per aver raggiunto i 12 punti di penalità nell’anno solare. Con il Mondiale in gioco Verstappen non può permettersi di saltare una gara da qui ad Abu Dhabi.

Nonostante questo forte rischio, il pilota Red Bull non ha alcuna intenzione di cambiare il suo stile di guida, come da lui stesso dichiarato: “Non cambierò modo di guidare, la prossima volta mi farò portare qualcosa da bere ai box“. Un vero e proprio affronto, per mostrare a tutti la sua sicurezza in pista. Sana arroganza? Ciò che è certo è che l’olandese i 6 punti su 12 li ha già persi e non può scherzare con il fuoco.

I prossimi 4 gran premi saranno decisivi per la stagione ed un altro passo falso potrebbe costargli carissimo, specie se lo stesso Norris riuscirà a a trionfare, recuperando così terreno dal tanto desiderato primo posto.