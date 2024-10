C’è già l’incontro: Red Bull acquista il club di Serie A

La Red Bull potrebbe sbarcare in Serie A acquistando lo storico club: c’è già in atto una collaborazione che potrebbe allargarsi

La Red Bull proprietaria di un club di Serie A è l’ultima indiscrezione lanciata da ‘La Stampa’. Il quotidiano torinese racconta dei contatti frequenti tra l’azienda e Urbano Cairo, presidente e proprietario del Torino.

Contatti avviati con la trattativa per fare della Red Bull, l’Official Energy Drink partner del club granata, come poi avvenuto: l’accordo è per questa stagione, ma il patron della società piemontese ha attivato altri contatti per estendere la collaborazione e far diventare l’azienda di energy drink main sponsor.

Si leggono così gli incontri avvenuti di recente tra Cairo e i vertici della Red Bull, incontri durante i quali è stata anche sondata la disponibilità ad acquistare l’intera società. Una possibilità che è tutt’ora al vaglio della Red Bull che sta studiando il dossier relativo all’acquisto del Torino. Un acquisto che andrebbe ad allargare la galassia di club calcistici che sono legati all’azienda: in Europa ci sono Salisburgo e Lipsia, in Brasile il Red Bull Brigantino, ma il mondo Red Bull nel calcio è arrivato anche negli Stati Uniti e in Giappone.

Torino, trattativa con Red Bull: serve lo stadio i proprietà

Ora il prossimo passo potrebbe essere l’Italia, la Serie A, con i contatti con il Torino. Una trattativa che per decollare avrebbe come requisito indispensabile l’acquisto di uno stadio di proprietà.

Nel 2025 scade l’accordo tra il Comune e il club granata e l’amministrazione comunale non sarebbe contraria alla vendita dell’impianto. Proprio nell’ottica dell’ipotesi vendita della società si spiega la cessione di Bellanova, molto contestata dai tifosi del Torino: Cairo avrebbe dato il via libera all’addio del terzino, destinazione Atalanta, per migliorare il bilancio e rendere più appetibile il club.

Trattativa dunque in corso mentre la squadra continua il suo campionato altalenante: dopo un ottimo inizio, la formazione di Vanoli ha subito un brusco stop con tre sconfitte consecutive. Serie negativa interrotta venerdì sera con la vittoria contro il Como. Ora c’è il trittico Roma-Fiorentina-Juventus con il derby ultima partita prima della pausa. Intanto i contatti con Red Bull vanno avanti e potrebbero portare ad un cambio di proprietà nei prossimi mesi.