Annuncio Hamilton, ora i tifosi Ferrari temono il peggio: “Non è mai successo prima”

Lewis Hamilton, arriva l’annuncio in queste ore: persino i tifosi della Ferrari ora temono il peggio. Cos’è successo al pilota

E’ stato un weekend di trionfo totale per la Ferrari nella gara di Austin, con Leclerc arrivato primo e Sainz alle sue spalle. Terzo posto per Verstappen che resta in testa al mondiale, ma insidiato dal “Cavallino” che potrà dire la sua fino alla fine della stagione. Il pilota olandese ha 354 punti, tallonato da Norris a 297 e proprio da Leclerc a 275.

Servirà una piccola impresa per riuscire a strappare il titolo al pilota della Red Bull, ma con 5 gare ancora da percorrere la matematica non ha ancora condannato la Ferrari. I tifosi della scuderia italiana, però, non possono essere del tutto soddisfatti di quanto avvenuto nel mondiale statunitense. Con uno sguardo anche al futuro, infatti, protagonista in negativo è stato Lewis Hamilton.

Il pilota inglese, per anni rivale del “Cavallino”, entrerà nella scuderia di Maranello dalla prossima stagione e la speranza è quella di trovarlo nelle migliori condizioni possibili. Non è sembrato così ad Austin, dove il pluricampione del mondo è incappato in una giornata davvero tremenda. Commentata da lui stesso subito dopo.

Hamilton disperato: le dichiarazioni spiazzano

“Non è mai successo prima”, ha esordito così Lewis Hamilton dopo quanto avvenuto nel GP di Austin. Dopo una Sprint incolore e una qualifica disastrosa con l’eliminazione in Q1 anche la gara è stata da dimenticare: il futuro pilota Ferrari è finito fuori pista al 3° giro e si è ritira mestamente causando la Safety Car.

Il pilota inglese ha così proseguito: “C’è una prima volta per tutto, credo. Non stavo nemmeno spingendo a quel punto e la macchina ha iniziato a rimbalzare, ho avuto un vento di coda di 40 chilometri, ma la ruota sinistra rimbalzava in aria e poi ho perso il back end”.

Infine ha concluso: “Mi dispiace tanto per tutta la squadra, ovviamente, sono devastato, ma si va avanti. Cosa posso fare? Cerco di prepararmi meglio per la prossima settimana. Speriamo di avere la macchina in un posto migliore la prossima settimana”. Mai sentito, forse, un Hamilton così, distrutto da quanto avvenuto negli States.

Il pilota Mercedes è ora settimo in classifica con 177 punti, 10 in più di Russell, compagno di scuderia e connazionale. Una stagione non da buttare, ma sicuramente che rischia di essere compromessa per gare di questo tipo. Bisognerà subito voltare pagina e pensare alla prossima gara, prima del suo approdo in Ferrari.