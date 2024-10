È fatta con Charles Leclerc, si cambia: accordo raggiunto

Nuovo accordo che riguarda Charles Leclerc, il pilota monegasco rilascia una firma decisamente prestigiosa: i dettagli

Ultimo fine settimana di sosta in Formula Uno prima della ripartenza, per gli ultimi Gp della stagione. Da qui alla fine, ci attendono ancora sei weekend di gara molto intensi, con sei Gran Premi e tre sprint race, che mettono in palio dunque punti pesanti per tutti gli obiettivi.

Lontana dalla vetta, nelle classifiche piloti e costruttori, la Ferrari ha l’obbligo di provare a chiudere l’annata meglio che può, ottenendo risultati importanti per proseguire nel suo percorso di crescita che in questo 2024 ha già mostrato un certo spessore. Nelle ultime gare, dopo la crisi di metà annata, la vettura del Cavallino rampante è tornata a farsi valere in pista, mostrando un passo considerevole. E dunque, potendo puntare ancora a qualche vittoria da qui al termine.

Charles Leclerc, terzo in classifica piloti, vuole dare battaglia e inserirsi, in qualche modo magari fare da arbitro, nel testa a testa tra Max Verstappen e Lando Norris, che si contenderanno il titolo. Per il monegasco, una delusione il quinto posto di Singapore, con un weekend compromesso dal sabato in qualifica. Visto il rendimento della Ferrari, si poteva fare molto di più. Ma ora non bisogna pensare al passato, ma guardare avanti. A un 2025 che al volante della Rossa lo vedrà affiancato a Lewis Hamilton, per andare nuovamente a caccia del titolo mondiale, ma anche con un altro accordo fresco di firma.

Leclerc nuovo ambassador di Puma, l’annuncio

Niente paura per i tifosi di Maranello, Leclerc non lascia la Ferrari. Bensì diventa global brand ambassador di Puma, uno dei principali marchi di abbigliamento e con un consolidato rapporto con il mondo dello sport.

Leclerc si unisce ad altri testimonial d’eccezione che fanno parte dello sport italiano, come Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Il pilota monegasco del resto fuori dai circuiti è da sempre un grande appassionato di moda e questa partnership potrà fornire risultati interessanti, facendo sì che uno dei volti più celebri dello sport motoristico indossi abiti altamente performanti e dal design innovativo. Il suo ruolo, fa sapere la Puma, lo vedrà protagonista di importanti iniziative in pista e fuori.