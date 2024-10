Nuova avventura per Leclerc, da non credere: il ferrarista cambia abitacolo

Nuova avventura per Charles Leclerc, il pilota Ferrari cambia abitacolo e lascia anche i suoi sostenitori senza parole

Lo scorso weekend è stato ricco di soddisfazioni per Charles Leclerc, che ha trionfato nella gara di Austin in Texas. Il pilota Ferrari ha così recuperato qualche punto a Verstappen, primo in classifica e Norris, che ora dista “soltanto” 22 punti. Con 5 gare ancora a disposizione, riuscire a trionfare nel Mondiale sarà complicatissimo, quasi un’impresa impossibile, ma sognare non guasta mai.

Il podio, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra garantito e i tifosi del “Cavallino” sperano di poter ottenere addirittura qualcosa di più. Servirà una prestazione perfetta già in Messico, tra 4 giorni, con la gara in scena alle 21 ore italiane. Già dalla sfida americana si capirà cosa potrà riservare questo finale di stagione.

Leclerc cambia abitacolo: la decisione del pilota

Con l’annata che si avvicina alla sua conclusione, Leclerc ha pensato persino di cambiare abitacolo. Lasciare la Ferrari? Assolutamente no, il pilota di Formula 1 non ha alcuna intenzione, per il momento, di abbandonare la scuderia italiana, ma ha ben pensato di provare una nuova esperienza negli scorsi giorni.

Grazie ad un’iniziativa lanciata dal canale francese Canal +, Leclerc si è ritrovato a passare dall’asfalto al cielo. Proprio come Michael Schumacher che guidò un caccia militare sulle piste degli aeroporti per sfidare Gilles Villeneuve, anche l’attuale pilota Ferrari ha scelto di salire su un jet e provare un’avventura unica.

Il monegasco si è ritrovato all’interno di una cabina di pilotaggio di un velivolo dell’Armée de l’Air de l’Espace francese. Dotato di maschera d’ossigeno, ha indossato un casco d’ordinanza personalizzato con i suoi colori ed il numero 16. Sul proprio profilo “X” ha anche pubblicato qualche scatto, a testimonianza di quanto vissuto.

“Che incredibile opportunità mi ha dato Canal + di poter pilotare una macchina del genere. Poter paragonare la sensazione di velocità con quella che provo di solito in una vettura di Formula 1 è stato molto speciale. Restate sintonizzati per l’esperienza completa la prossima settimana“. La speranza è che Leclerc porti di nuovo su pista questo entusiasmo e ripeta quanto fatto in Texas anche nella gara messicana.