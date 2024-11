Annuncio Verstappen, clamorosa bocciatura: è finita

L’annuncio di Verstappen mette in risalto una bocciatura chiara e netta. Arriva uno scossone in casa Red Bull in vista del 2025: di cosa si stratta

La stagione di Formula 1 si sta per concludere e Max Verstappen si avvicina al suo quarto titolo consecutivo. Un dominio assoluto, che anche in questa annata lo ha visto sfrecciare in pista senza rivali che lo abbiano messo realmente in pericolo. L’olandese aspetta solamente la matematica per poter festeggiare e proiettarsi già verso il 2025, dove punterà al quinto titolo iridato.

Intanto la Red Bull ha iniziato a guardarsi intorno, proprio in vista della prossima stagione. Liberarsi di Verstappen? Neanche per idea, solo un folle penserebbe ad un’ipotesi simile. Diversa, è, invece, la situazione intorno al compagno di scuderia dell’olandese. Questo perché il messicano Sergio Perez non ha convinto pienamente (è ottavo in classifica generale con 0 vittorie e 4 podi appena) e ci sono rivali che scalpitano per prendere il suo posto.

Red Bull, cambia tutto: la scelta per il compagno di Verstappen

Con ogni probabilità, a Max Verstappen interesserà il giusto chi sarà il suo compagno per la prossima annata. Come detto, l’olandese punterà a vincere il quinto titolo mondiale e qualsiasi sarà la scelta della Red Bull, la accetterà. Di diversa veduta, invece, è suo padre Jos, che si è soffermato sui possibili nomi circolati proprio in queste settimane.

Gli aspiranti sostituti di Perez sono Liam Lawson e Franco Colapinto. Rispettivamente 20° e 19° nella classifica mondiale. 22 anni l’australiano e 23 l’argentino, che sarebbero entrati nel mirino della Red Bull per il 2025. Nella scuderia austriaca sono già passati giovani che poi si sono bruciati, come Alex Albon e Pierre Gasly, ma questa volta si spera in un esito diverso.

In una recente intervista per Viaplay, Jos Verstappen ha bocciato completamente Perez e ha espresso la sua preferenza: “Penso che Lawson stia facendo molto bene, mi sembra logico che sia pronto a fare un passo avanti. Lasciamogli finire questa stagione per acquisire fiducia e poi il team dovrà decidere cosa fare per il prossimo anno”.

Poi sulla sostituzione di Perez proprio con lo stesso Lawson ha aggiunto: “Non sono certo contrario a questo scenario. È meglio se c’è qualcuno competitivo e che spinge Max a migliorarsi. Questo aiuta sempre, ma vedremo”. Una bocciatura totale nei confronti del messicano e, va detto, anche nei riguardi di Colapinto. Nessuno dei due ritenuto in grado, come Lawson, di creare una maggiore competizione con il talento di suo figlio Max.