Niente da fare per Max Verstappen, ora è certo: cambia tutto in F1

Doccia fredda per Max Verstappen, l’olandese incassa una brutta notizia: ecco come cambiano gli scenari in Formula Uno

Sei gare alla conclusione del Mondiale di Formula Uno, tutto può ancora succedere in un 2024 che è stato decisamente più movimentato del previsto e con i verdetti che sono ancora tutti in gioco. La supremazia di Max Verstappen e della Red Bull, abbastanza sorprendentemente per quello che si poteva pensare soltanto fino a qualche mese fa, è seriamente in pericolo.

La vettura anglo-austriaca in questo momento, già da un po’ in realtà, non è più la più veloce in pista. La McLaren, con un clamoroso ritorno in termini di prestazioni, ha rimesso tutto in discussione. Il team di Andrea Stella ha già messo la freccia nella classifica costruttori e con questo andamento rischia seriamente di trionfare. Per la classifica piloti, Verstappen ha ancora margine su Lando Norris, ma con 52 punti da difendere in sei Gran Premi (e tre gare sprint) non può dormire sonni troppo tranquilli, anzi. Anche considerando che l’olandese è da ben otto gare a secco.

Il tre volte campione del mondo, di sicuro, proverà a vendere carissima la pelle per confermarsi ancora una volta. Nella speranza che la vettura lo assista. La sensazione, comunque, attorno alla Red Bull, è che il ciclo vincente possa essere giunto alla conclusione, anche sulla scia dei diversi addii di peso all’interno della scuderia, in testa quello di Adrian Newey che si concretizzerà tra non molto. E anche lo stesso Verstappen, dunque, inizia a guardarsi intorno, per capire quale sarà il suo futuro, se ancora legato alla Red Bull o altrove. Da questo punto di vista, però, arriva un annuncio che cambia tutto.

Verstappen, addio alla Mercedes: l’annuncio di Toto Wolff non lascia alcun dubbio

Si riteneva, fino a non molto tempo fa, che in caso di addio alla sua attuale scuderia, per Verstappen la destinazione naturale potesse essere la Mercedes. Ma è stato il team principal Toto Wolff, in questo caso, a chiudere la porta.

A fine stagione, le strade della Mercedes e di Hamilton si separeranno. Il sette volte campione del mondo verrà sostituito da Kimi Antonelli, come già annunciato, ad affiancare George Russell. Ma anche in ottica 2026, almeno per il momento Wolff ha le idee piuttosto chiare. “Verstappen? Ci siamo fatti da parte – ha spiegato ad ‘Autosport’ – Bisogna avere fiducia nei piloti che si hanno a disposizione. Diversamente sarebbe come flirtare con un’altra persona quando la tua relazione non funziona. E non è quello che vogliamo fare, non stiamo flirtando. E’ una visione che condivide anche Max. Potremmo intavolare nuove conversazioni soltanto se davvero considerassimo di cambiare“.

Dunque, per il momento la Mercedes punterà sulla coppia Russell-Antonelli, puntando a far crescere i due giovani alfieri e cercando di aprire con loro un percorso importante. Per Verstappen, se ne riparlerà, forse, più avanti.