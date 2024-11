Cessione decisa e prezzo fissato: il pupillo di Motta finanzia il colpo di gennaio

Possibile svolta in arrivo per la Juventus. Decisa la cessione in vista del calciomercato invernale e dell’assalto al nuovo difensore: tutti gli aggiornamenti in casa bianconera

La dirigenza della Juventus, già assoluta protagonista in estate, sarà costretta a tornare sul mercato anche a gennaio. Dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal, entrambi fuori per il resto della stagione, il club bianconero è alla ricerca di almeno un nuovo difensore per la seconda parte della stagione.

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, sono diversi i nomi già accostati alla Juve, da Skriniar fino all’ex Dragusin, oggi in forza al Tottenham. Nel caso in cui dovesse lasciare Parigi, il PSG vorrebbe cedere l’ex Inter a titolo definitivo. Il suo cartellino è valutato intorno ai 18-20 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva e che la Juventus non può permettersi a gennaio. A frenare il club bianconero è soprattutto l’alto ingaggio, da 10 milioni di euro a stagione fino al 2028, ampiamente fuori dalla portata dei nuovi parametri della Juve. Giuntoli ed il suo staff valutano così le alternative e non da è escludere una possibile cessione anche a gennaio per finanziare il colpo in difesa.

Calciomercato Juve, Mbangula può finanziare il colpo di gennaio: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il club bianconero potrebbe ascoltare offerte e valutare la cessione di Mbangula già a gennaio per finanziare il prossimo colpo in entrata. La valutazione decisa per l’esterno belga sarebbe di circa 10-12 milioni di euro per la prossima sessione di mercato.

Un sacrificio che permetterebbe alla dirigenza della Juve di intervenire con maggior decisione sul mercato di gennaio. I nomi caldi sono al momento quelli di Kiwior e dell’ex Dragusin per la difesa e quello dell’ex Bologna Zirkzee per l’attacco. La priorità assoluta, però, è rappresentata dal nuovo difensore. Sono settimane già decisive in casa bianconera in vista della prossima sessione invernale.