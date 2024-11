Milan ‘forza sei’: a gennaio i rossoneri si rinforzano così | VIDEO CM.IT

Il Milan ha intenzione di tornare sul mercato a gennaio per rinforzare il centrocampo, ma ha pronta anche un’altra firma importantissima

Non c’è solo la Juventus tra le big italiane che a gennaio sono pronte a tornare sul mercato per rinforzarsi. Anche se per motivi diversi. I bianconeri devono rimediare alla sfortuna dei due gravi stop a Bremer e Cabal, altri come il Milan hanno bisogno di dare un’aggiustatina al centrocampo. Perché al momento solo Fofana e Reijnders danno vere e proprie garanzie, ma non possono bastare. Loftus-Cheek è finito indietro nelle gerarchie, Musah viene impiegato ormai più come esterno ma in ogni caso non rappresenta un punto fermo.

E allora la dirigenza rossonera sta studiando le prossime mosse. Partendo però da una firma forse più importante, ovvero quella di Theo Hernandez. Di lui e di altri cinque possibili colpi abbiamo parlato nel corso della nuova puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube. Ci sono infatti stati contatti tra il Milan e l’agente del francese a Madrid, le parti si stanno avvicinando su un contratto da 6 milioni netti a stagione fino al 2029. La trattativa per il rinnovo è sulla strada giusta e si va verso la fumata bianca. Chi lo vuole ovviamente dovrà trattare col Milan, che però avrebbe così una forza contrattuale enorme. Sia il PSG che i top club inglesi sono chiamati a un’offerta indecente a livello economico ma non solo, visto che il francese sotto la Madonnina si trova benissimo. Ci sono poi come detto altri obiettivi, cinque in particolare e ttutti a centrocampo. C’è ad esempio l’interesse per Belayhane del Verona, su cui – come vi abbiamo raccontato un mese fa – però è vigile anche l’Inter. Valutato circa 10 milioni di euro, per l’ennesimo colpo di Sogliano.

Da Frendrup a Soumare e non solo: la lunga lista per il centrocampo del Milan

Al Milan piace anche Morten Frendrup del Genoa, giocatore fondamentale per il Genoa che ha contratto lungo, fino al 2028 e soprattutto una valutazione maggiore, circa 20 milioni. Si tratta di un profilo per gennaio in questo caso, con Loftus-Cheek che potrebbe addirittura tornare in Premier League. Nella lista rossonera c’è pure Soumare del Leicester, che costa attualmente 15 milioni. Ma si tratta di un giocatore in scadenza 2026, ciò vuol dire che a giugno si troverà nel suo ultimo anno di contratto, per cui il prezzo potrà scendere ulteriormente.

Non solo, perché sul taccuino della dirigenza del Diavolo c’è anche Gourna-Douath, che gioca nel Lipsia. Costi contenuti per il francese classe 2003, che può costare 12-15 milioni di euro ma ha grandi prospettive. Da non scartare ed escludere ovviamente anche un’altra opzione ‘italiana’, dalla Serie A. Il nome è quello di Bondo del Monza, che interessa anche a Lazio e Fiorentina. Almeno 10 milioni di valutazione, il Milan lo segue da qualche mese. Ma Galliani difficilmente farà sconti e se ne priverà a gennaio. Per Nesta è diventato molto importante, servirà un’offerta convincente per cambiare le carte in tavola.