La Juve sceglie il difensore: ecco il top per Giuntoli

La Juve a caccia di almeno un difensore da prendere a gennaio: girandola di nomi con un grande ‘sogno’ che parla tedesco

Per la Juventus sono già partiti gli straordinari sul mercato. Il doppio grave infortunio in difesa spingerà Cristiano Giuntoli a tornare inevitabilmente sul mercato per sopperire alle lunghe assenze di Bremer e Cabal, due tegole per Thiago Motta che si ritrova con la coperta corta. E allora via al casting, ma senza svenarsi perché in estate i bianconeri hanno già speso tanto e in ogni caso il prossimo anno saranno nuovamente entrambi a disposizione.

Per cui la volontà è quella appunto di contenere la spesa, magari trovando una soluzione in prestito che sarebbe l’ideale. Anzi due, visto che non si può chiudere anche a un arrivo in attacco viste le condizioni di Milik. Così la lista di nomi si allunga sempre di più, partendo dall’ex Radu Dragusin che col Tottenham non sta trovando grande spazio. Il romeno può essere forse al momento l’opzione più percorribile, ma ce ne sono ovviamente molte altre. L’altro profilo che continua a tornare è quello di Jakub Kiwior, anche lui non molto impiegato all’Arsenal, che però è sempre stato molto restio a cederlo in prestito. I Gunners, soprattutto con l’infortunio di Calafiori, sono più orientati a privarsene in caso a titolo definitivo e a fine stagione, ma la cifra non sarebbe inferiore ai 20 milioni. L’ultima alternativa in ordine di tempo è quella di Jonathan Tah, roccioso centrale del Bayer Leverkusen che piace tantissimo alla Juventus, ma su cui c’è una folta concorrenza. Lo status contrattuale (è in scadenza a giugno) lo rende molto appetibile anche ad altri top club come Real, Barcellona e Bayern. I bianconeri comunque sono pronti a provarci anche a gennaio, con un costo che può aggirarsi sui 10 milioni. Rappresenterebbe il top.

Non solo Tah e Kiwior: ma Maguire a Bijol, tutti i nomi e le suggestioni per la Juventus

Ma come detto i nomi in orbita Juventus su cui la dirigenza sta riflettendo sono parecchi. A partire da Milan Skriniar, ai margini del PSG ma poco consono alla linea dei bianconeri. In primis per i costi, visto che andrebbe pagato cartellino e soprattutto ingaggio che ora si aggira sugli 8-9 milioni. Giuntoli si è informato, ma la Juve non se lo può sostanzialmente permettere e lo stesso slovacco non vorrebbe avere un ruolo da vice-Bremer.

E ancora altri nomi esteri portano a Eric Dier, che il Bayern Monaco può cedere per una cifra non esorbitante (circa 5 milioni) e una suggestione Maguire che vi avevamo anticipato un paio di giorni fa. Il centrale inglese è stato proposto, è in scadenza di contratto ma ha 31 anni e un ingaggio importante. Uno dei preferiti della Juve è Bijol dell’Udinese, che non cede i suoi big a gennaio e soprattutto viene valutato qualcosa come 30 milioni. Altri giocatori che possono rientrare nell’elenco sono Beukema e Lucumi del Bologna e Tomori che non ha un buon rapporto con Fonseca. Si parla di sondaggi con i bianconeri da parte di alcuni intermediari, anche se il Milan vorrebbe evitare di incappare in un altro Kalulu. Infine Benoit Badiashile, giovane e talentuoso centrale del Chelsea che però sta giocando pochissimo e potrebbe essere offerto.