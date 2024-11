Giuntoli rinforza la Juve: “Tre colpi per Motta. La verità su Skriniar” | VIDEO CM.IT

I bianconeri pronti ad essere protagonisti a gennaio per migliorare un organico che sta perdendo i pezzi: il punto della situazione

La Juventus sarà tra le squadre protagoniste del prossimo calciomercato. A gennaio Cristiano Giuntoli sarà, infatti, chiamato a migliorare un organico, che ha perso sia Bremer che Cabal.

Inevitabilmente le attenzioni principali della dirigenza sono puntati alla difesa, ma potrebbero esserci anche altri innesti: “La Juventus farà 2-3 acquisti se si creeranno le condizioni – afferma Marcello Chirico a Ti Amo Calciomercato sul canale YouTube di Calciomercato.it -. Di sicuro interverrà, magari anche per un attaccante vista la situazione Milik. Serve però tenere conto della situazione bilancio e finanziaria. Se la proprietà autorizzasse a spendere qualcosa in più, allora sarebbe diverso. Giuntoli si sta guardando attorno e farà operazioni tenendo presente quale è la situazione economica. I giocatori ad età avanzata non interessano, poi magari a fine gennaio cambiano le cose, anche se non credo”.

Juventus, Chirico: “Skriniar non vuole fare il vice Bremer”

La possibilità concreta è dunque quella di fare un calciomercato senza budget. Per Giuntoli non sarà per nulla facile operare, ma spera di cogliere l’occasione giusta.

In questi giorni si sta così parlando della possibilità Skriniar. Un’idea alla quale però si fatica a credere fino in fondo, nonostante l’interesse bianconero: “Ho saputo di Skriniar, Giuntoli sta perlustrando il mercato – prosegue Chirico -. A novembre è il mese in cui si inizia a vedere cosa si può fare. Ha preso informazioni su Skriniar, ma la Juve non può permettersi di prenderlo. Il Psg dovrebbe sottostare alle condizioni del club bianconero e non è detto che ciò accada. Ma poi, avete chiesto al giocatore se vuole vestire il bianconero? Da quello che so io non vuole fare il vice Bremer per sei mesi alla Juve, ma proprio zero. Non gli interessa che non gioca al Psg. Ricordo poi che è stato intrapreso un percorso nuovo e ai bianconeri calciatori di 29-30 anni come Skriniar non interessano. L’ex Inter guadagna 8-9 milioni di euro, perché dovresti pagare così tanto? Se non gioca al Psg ci sarà un motivo o Luis Enrique è impazzito?”, conclude il giornalista.