Non solo Zirkzee: colpo a sorpresa dal Manchester United alla Juve

Possibile affare a sorpresa in casa bianconera in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Tutti gli aggiornamenti sul mercato della Juventus

Si infiamma l’asse Torino-Manchester in vista delle prossime sessione di calciomercato. Non solo Zirkzee per il possibile ritorno immediato in Serie A.

Occhio anche alla candidatura di Victor Lindelof, il difensore svedese che è in scadenza di contratto con i Red Devils. Il giocatore è ormai ai margini del progetto tecnico dello United. Un possibile affare che potrebbe essere agevolato dai buoni rapporti tra Giuntoli e l’entourage del calciatore, vista anche la recente operazione che ha portato Zakaria al Monaco per circa 20 milioni di euro.

Negli scorsi giorni il dirigente bianconero si è espresso così sul capitolo difensore, vera priorità della Juventus dopo il nuovo infortunio di Cabal. “In questo momento ci guardiamo intorno, sappiamo che il mercato di gennaio è molto particolare, le cose possono cambiare continuamente. – ha affermato Giuntoli a ‘Sky Sport’ – Siamo alla finestra, valutiamo situazioni ma non ce n’è una più avanti. I tempi sono ancora molto prematuri. Deve essere un ragazzo disponibile e pronto a mettersi in discussione per far parte di una squadra importante come la Juventus“. Nei prossimi mesi potrebbe spuntare anche un altro nome dal Manchester United.

Calciomercato Juve, spunta anche l’occasione Maguire dal Manchester United

La dirigenza della Juventus potrebbe monitorare anche la situazione di Maguire. Il difensore inglese, già accostato alle big di Serie A, potrebbe diventare un’occasione anche per i bianconeri. Molto dipenderà dal nuovo corso di Amorim e dalle sue intenzioni su Maguire.

Anche Maguire rischia di finire ai margini del nuovo progetto di Amorim, diventando così una possibile occasione di mercato. Potrebbe approfittarne proprio il club bianconero, in piena emergenza in difesa. Tuttavia, gli ostacoli sono rappresentati dai costi e dall’elevato ingaggio percepito dall’ex Leicester. Un’eventuale operazione fattibile solo attraverso formule vantaggiose per la Juve, come il prestito con diritto di riscatto. Occhi puntati, però, anche sul nome di Maguire.