Juventus, Skriniar non è solo: altri due nomi per la difesa

Gli infortuni di Bremer e Cabal “costringono” la Juventus a trovare rinforzi in difesa in vista della sessione invernale di calciomercato

Il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli al lavoro per consegnare a Thiago Motta almeno due rinforzi per il pacchetto arretrato in vista della seconda parte di stagione.

La Juventus deve fare i conti con la sorte e in particolar modo con gli infortuni. Dal 3 ottobre al 12 novembre la squadra bianconera ha perso prima Gleison Bremer e poi Juan Cabal, entrambi alle prese con lo stesso infortunio ai legamenti del ginocchio. Stagione finita per il centrale brasiliano e quasi sicuramente anche per l’ex Verona. Una ulteriore tegola per Thiago Motta che da qui a gennaio dovrà fare di necessità virtù in difesa nonostante un fitto calendario di partite tra campionato e coppe.

Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli aveva già messo in preventivo l’ingaggio di un difensore nella sessione invernale di calciomercato, ma a questo punto ne serviranno due. E potrebbero addirittura diventare tre se Danilo dovesse lasciare la Vecchia Signora a gennaio. Ecco perché è necessario dragare il mercato, valutare tutti i profili e sondare il terreno per potenziali rinforzi, con l’obiettivo di farsi trovare pronti a inizio mercato. Già, anche perché a gennaio la Juventus avrà diversi appuntamenti importanti, a partire dalla Supercoppa Italiana, con la semifinale contro il Milan che i bianconeri affronteranno anche in campionato l’11 gennaio, senza dimenticare il derby di ritorno e le sfide con Atalanta e Napoli.

Calciomercato Juventus, i possibili rinforzi per la difesa

Da settimane il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli ha avviato contatti per rinforzare la difesa. Partendo da Milan Skriniar, ormai in uscita dal Paris Saint-Germain.

Non si tratta di un nome nuovo, dato che la possibilità di un approdo in bianconero era emersa già in estate. La Juventus punterebbe sull’ex Inter anche vista la lunga esperienza in Serie A, ma resta da trovare una soluzione per l’ingaggio percepito dal giocatore slovacco che a Parigi guadagna 10 milioni di euro a stagione, cifra assolutamente fuori parametro per la Juventus e per qualsiasi club italiano.

Ma nella lista di Cristiano Giuntoli non c’è solo Milan Skriniar: piace anche David Hancko, classe ’97 e connazionale di Skriniar, già visto in Italia con la maglia della Fiorentina. Di proprietà del Feyenoord, è un elemento cruciale della formazione olandese che non lo lasceranno partire per meno di trenta milioni di euro.

La Juventus potrebbe far leva sui buoni rapporti col Feyenoord per cercare un’intesa a gennaio, magari in prestito con diritto/obbligo di riscatto, come accaduto in estate per il passaggio di Facundo Gonzalez da Torino a Rotterdam. Sullo sfondo ci sono i vari Kevin Danso, Radu Dragusin, Jaka Bijol, Joachim Andersen e Jonathan Tah, ma non solo.

Occhio, infatti, anche alla candidatura di Victor Lindelof, in scadenza di contratto con il Manchester United, ai margini del progetto tecnico dei Red Devils. Un’operazione che potrebbe essere agevolata dai buoni rapporti tra Cristiano Giuntoli e l’entourage del difensore svedese, vista l’operazione che ha portato Zakaria al Monaco per 20 milioni.