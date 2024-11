Cabal, interessamento del crociato: la Juventus torna sul mercato

I bianconeri sono obbligati ad intervenire per acquistare un calciatore che possa rafforzare il reparto arretrato sempre più martoriato

Non c’è pace per Thiago Motta, che continua a dover fare i conti con gli infortuni dei suoi giocatori. La tegola Bremer è stata davvero pesante da digerire dal popolo bianconero, che ha perso il suo miglior difensore per l’intera stagione, ma in casa Juve piove davvero sul bagnato.

Dal Sudamerica, infatti, è arrivata la brutta notizia legata all’infortunio di Cabal. Il giocatore si è fermato nel corso dell’allenamento con la sua Colombia, per via di un problema al ginocchio. Ufficialmente non è arrivata altra comunicazione in merito, ma il messaggio della moglie del calciatore sui social ha fatto subito temere il peggio. Si aspetterà chiaramente la nota ufficiale della Juve, attesa dopo i controlli che farà a Torino, ma dal Sudamerica ciò che trapela non è per nulla confortante. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, sul proprio sito, lo staff medico della Colombia avrebbe dato notizia dell’interessamento del crociato del crociato del ginocchio sinistro. Si attenderebbe, dunque, solo la conferma da parte della Juventus, ma si prevede uno stop davvero lungo.

Pensare ad un intervento immediato sul mercato appare complicato, ma non impossibile. Attenzione così a Kurzawa Alioski e Murru. A gennaio, poi, si correrà chiaramente ai ripari