Stop in Nazionale e niente Milan-Juve: UFFICIALE l’infortunio al ginocchio

Il giocatore si è fermato nel corso dell’ultimo allenamento. Il comunicato della Nazionale non lascia dubbi: il club ora è davvero in ansia

Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie A ripartirà con una delle partite più attese della stagione. A San Siro, infatti, il Milan è pronto ad ospitare la Juventus.

Sarà un match quasi da dentro o fuori per gli uomini di Paulo Fonseca, chiamati a recuperare dalle prime della classifica. Thiago Motta e la sua squadra, invece, vogliono avvicinarsi ancor più alla testa. In questi giorni che porteranno alla partita, i due tecnici incroceranno le dita, sperando che tutti i giocatori tornino sani dalle rispettive Nazionali. Ma c’è da registrare già il primo stop, che chiaramente non fa per nulla felice i bianconeri.

A fermarsi è stato Juan David Cabal. A darne notizia – attraverso il proprio sito ufficiale – è stata la Federazione della Nazionale colombiana. Il difensore si è è infortunato nel corso dell’allenamento di ieri subendo un problema al ginocchio, che non gli permetterà di continuare la spedizione in Sudamerica.

Milan-Juventus, Thiago Motta in apprensione per Cabal: la situazione

Così il calciatore della Juventus sarà costretto a saltare le sfide, valevoli per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026, contro Uruguay ed Ecuador.

Le condizioni di Cabal verranno dunque valutate una volta fatto ritorno a Torino. Solo dopo si capirà quanto il giocatore dovrà stare fuori dai campi. Ma il messaggio della compagna sui social non lascia presupporre nulla di buono: “Ti amo molto mio sposo, le battaglie saranno molte, ma noi saremo qui per affrontarle”.

Thiago Motta è dunque in apprensione per il suo giocatore. I bianconeri perdono così un altro elemento in un reparto, quello di difesa, che ha dovuto già fare i conti con la tegola rappresentata dallo stop di Bremer, che porterà Giuntoli ad acquistare un nuovo centrale durante il calciomercato di gennaio. Anche in casa Milan, la lente di ingrandimento è puntata sul reparto arretrato e in questo caso su un possibile recupero, quello di Matteo Gabbia. Il centrale italiano, fermatosi prima del match contro il Napoli, è atteso in gruppo la prossima settimana, così da dare una mano alla squadra