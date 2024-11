Svolta Tah, c’è già l’accordo totale: tra Inter e Juve è tutto già deciso

Per il difensore tedesco arriva l’intesa su ingaggio e durata del contratto, per nerazzurri e bianconeri ora è tutto chiaro

Occasione a zero e per Inter e Juventus è quasi naturale raddrizzare le orecchie e mettersi a caccia del colpo. Nerazzurri e bianconeri la prossima estate avranno la necessità di intervenire nel reparto arretrato e hanno messo entrambe gli occhi su Jonathan Tah: 28 anni, nazionale tedesco, ma soprattutto in scadenza di contratto nel 2025.

Un aspetto tutt’altro secondario in un mercato dove trovare difensori a buon prezzo sta diventando sempre più complicato. Ecco allora che Marotta e Giuntoli hanno già lanciato più di un amo verso Tah, con la speranza che il difensore del Bayer Leverkusen abbocchi, non lasciandosi tentare dalle tante sirene che dall’estero lo richiamano.

Ce ne sono più di una, partendo dal Real Madrid che potrebbe anche provare ad anticipare i tempi: l’infortunio di Militao spinge la società spagnola ad intervenire il prima possibile sul mercato per acquistare un centrale di difesa e Tah potrebbe essere il profilo più giusto. Non il più facile da prendere anche perché, da ‘Sky Germania’, arriva la rivelazione di un accordo già raggiunto su ingaggio e durata del contratto.

Calciomercato Inter e Juventus, colpo Tah: i dettagli

Il giornalista tedesco Florian Plettenberg su X spiega qual è la situazione di Tah e non cancella completamente le speranze delle italiane.

Infatti scrive: “Max Eberl punta ancora ad ingaggiare Jonathan Tah la prossima estate. Il Bayern Monaco continua ad avere buone possibilità di assicurarsi il suo impegno, come confermato di recente dal suo agente, Pini Zahavi. Per quanto riguarda stipendio e durata del contratto – continua nel tweet -, non ci sono problemi, dato che il Bayern aveva già raggiunto un accordo con Tah la scorsa estate. Tuttavia, il 28enne non ha ancora preso una decisione. Ha diverse opzioni e il Real Madrid potrebbe emergere come opzione concreta a gennaio”.

Resta quindi da vedere se il Real proverà l’affondo già nella prossima finestra di mercato o se punterà su altri profili, lasciando così strada quasi libera per Tah. Con il Bayern che potrebbe a quel punto rovinare i piani di Inter e Juventus.