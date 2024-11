Inter, adesso è UFFICIALE: firma con i nerazzurri fino al 2029

Accordo siglato dall’Inter, contratto quinquennale annunciato sui canali del club: la notizia è finalmente di dominio pubblico

Il calciomercato non si ferma mai, anche in periodi estranei alle finestre ufficiali di trasferimenti, e torna in pieno fermento non a caso nei momenti di pausa di campionati e coppe. Che diventano quelli ideali per riflettere sulle strategie, per avviare o affinare trattative e in qualche caso anche per trovare e formalizzare degli accordi.

Non si ferma l’Inter, dal punto di vista del mercato, con un dirigente esperto e scafato come Marotta sempre attento a tutti i movimenti in circolazione e alle necessità della sua squadra. E’ stato un club nerazzurro che nella scorsa estate è stato meno attivo di altre volte, con pochi acquisti ma piuttosto mirati e funzionali. E una attenzione particolare volta a blindare principalmente i big della rosa evitando una loro partenza, per provare a confermarsi in questa stagione.

Sempre stando alle recenti parole di Marotta, sarà difficile vedere l’Inter fare mercato in entrata a gennaio. Ma questo non vuol dire che il club non stia mettendo in atto le proprie mosse. Il presidente nerazzurro e il suo staff, per esempio, mettono nero su bianco un accordo che era piuttosto atteso e che ora è stato ufficializzato.

Inter, è fatta per il rinnovo di Bisseck: matrimonio prolungato con i nerazzurri

Si parlava già nei giorni scorsi del rinnovo di Bisseck e adesso è arrivata anche l’ufficialità. Tramite i propri canali ufficiali, il club campione d’Italia ha annunciato che il contratto del difensore tedesco è stato allungato fino al 2029, rispetto alla precedente scadenza fissata nel 2028.

Un segnale chiaro, quello della volontà di puntare molto nel prossimo futuro sul classe 2000. Come del resto, segnali di questo tipo erano arrivati dalla sua presenza crescente in campo. 21 presenze in totale nella scorsa stagione, con un inserimento graduale. Mentre adesso, Simone Inzaghi lo sta coinvolgendo molto di più. Siamo già a 11 presenze totali adesso in questa annata, ben 7 con la maglia da titolare. Bisseck sta diventando una colonna della retroguardia.