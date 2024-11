Accordo trovato, firma con l’Inter: c’è la data dell’annuncio

Per i nerazzurri l’accordo è già stato trovato e la firma è ormai solo una formalità: atteso l’annuncio della società

Il dato è (quasi) tratto, la firma con l’Inter in arrivo. La società nerazzurra ha raggiunto l’accordo per durata e stipendio con il calciatore ed ora si attende che l’intesa venga formalizzata e si arrivi all’annuncio.

Potrebbe essere questione di giorni, ma tutto è stato definito: Bisseck e l’Inter continueranno insieme fino al 30 giugno 2029. Un anno in più di durata per il centrale tedesco che vedrà schizzare verso l’alto anche il suo stipendio. L’ingaggio sarà in pratica raddoppiato, arrivando a 1,5 milioni di euro a stagione. Il 23enne ha conquistato i nerazzurri, imponendosi dopo essere arrivato tra lo scetticismo generale nell’estate 2023.

Dopo le prime panchine, Inzaghi ha iniziato a dargli fiducia e Bisseck l’ha ricambiata alla grande. Quest’anno poi l’ulteriore consacrazione, diventando in pratica un co-titolare. Già 11 le presenze in stagione, di cui 7 da titolare (tra queste tre in Champions). Prestazioni sempre convincenti che hanno attirato anche l’interesse di squadre estere che già quest’estate hanno provato a strapparlo ai nerazzurri. L’Arsenal si è spinta a prospettare un’offerta da 30 milioni di euro, ricevendo però il secco no di Marotta.

Inter, Bisseck rinnova: i dettagli dell’accordo

Proprio per blindare il difensore, l’Inter da tempo stava lavorando al nuovo contratto ed ora è arrivata la fumata bianca: la durata passa dal 2028 al 2029, mentre l’ingaggio sale fino a 1,5 milioni di euro a stagione.

Nei prossimi giorni potrebbe già arrivare l’annuncio con l’ufficialità del rinnovo. Un rinnovo che non significa però che da qui a qualche mese, Bisseck non possa finire al centro di una trattativa di mercato. Se in estate è arrivato il no alla proposta da 30 milioni di euro, se l’offerta dovesse salire a 40 milioni non è detto che l’Inter non cada in tentazione e valuti la possibilità di fare un’ottima plusvalenze, considerato che il tedesco è costato appena 7 milioni di euro.

Questo però è il momento del rinnovo e della scelta, condivisa da calciatore e società, di stare ancora insieme. Bisseck rinnovo con l’Inter, per l’annuncio serve soltanto attendere.