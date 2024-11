Juve-Marcelo: scelta fatta per il sostituto di Cabal

L’ex stella del Real Madrid si è appena svincolato dal Fluminense. La decisione di Giuntoli e dei tifosi bianconeri

Il grave infortunio subito da Cabal in Nazionale, in attesa di ulteriori conferme dalla Juventus, complica anche i piani di calciomercato dei bianconeri. Considerato pure il ko di Bremer, ora a gennaio Giuntoli potrebbe essere costretto a prendere non uno ma due difensori. Un centrale e un laterale di piede mancino.

In tal senso sono tanti i nomi che circolano. Per la zona centrale si passa da Skriniar a Lindelof, da Dragusin alla new entry Hancko. Compagno dell’ex Inter in Nazionale, il difensore del Feyenoord ha già giocato in Serie A, alla Fiorentina, e potrebbe ricoprire due ruoli, quello di centrale e quello di braccetto di sinistra. Sarebbe quindi come un doppio acquisto in un colpo solo.

Per rimpiazzare Cabal c’è chi ha fatto anche nomi clamorosi, vedi quello di Marcelo appena svincolatosi dal Fluminense. L’ex terzino del Real Madrid sarebbe ingaggiabile a parametro zero dal mese di gennaio, essendosi liberato dopo la chiusura della finestra estiva.

36 anni compiuti a maggio, Marcelo è stato uno dei calciatori più forti in assoluto, nel suo ruolo, degli ultimi vent’anni. Col Madrid vanta 546 presenze, 38 gol e 103 assist (!). Nella sua bacheca la bellezza di 28 titoli (25 col Real…), tra cui 5 Champions League conquistate tutte con la maglia delle ‘Merengues’.

Seppur a fine carriera, è riuscito a lasciare il segno anche col ‘suo’ Fluminense. In poco meno di due anni una Copa Libertadores, l’equivalente della nostra Champions, e una Recopa sudamericana.

Juventus, sostituto Cabal: Marcelo ‘bocciato’ dai tifosi

Marcelo non è comunque un’opzione per la Juventus. Che non ha cambiato strategia: dunque nessun ricorso al mercato degli svincolati, si aspetterà gennaio per prendere uno (adesso forse due) pronto subito ma non tanto in là con gli anni.

Va detto, poi, che Marcelo è stato pure ‘bocciato’ dai tifosi bianconeri. L’ex ‘Blanços’ risulta essere l’opzione meno votata nel sondaggio su X di Calciomercato.it.

Ai nostri follower avevamo chiesto “cosa dovrebbe fare Giuntoli?” dopo che ha perso anche Cabal. A pari merito, le più votate (36,4%), le opzioni “Hato a gennaio” e “Promuovere Ruhi“. A Marcelo il restante 27,3%.