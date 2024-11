Cambio strategia e colpo a zero: cosa filtra dalla Juve | ESCLUSIVO

Intervento immediato sul calciomercato per colmare i vuoti lasciati dagli infortunati Bremer e Cabal: la decisione di Giuntoli

Emergenza difesa per la Juventus. Dopo Bremer, i bianconeri perdono per infortunio anche Cabal. Dalla Colombia si parla di lesione al legamento, un problema che, se confermato dai prossimi esami, significherebbe stagione finita anche per l’ex Verona soffiato all’Inter nello scorso calciomercato estivo.

Adesso la Juventus sarà ‘costretta’ ad acquistare non uno ma due difensori nell’imminente sessione invernale. I nomi sono i soliti, da Skriniar all’ex Dragusin passando per Kiwior, con la new entry rappresentata da Hancko. Il classe ’97 del Feyenoord ha già militato in Serie A, con la maglia della Fiorentina.

In realtà è rispuntato pure Lindelof, ai margini del Manchester United e in scadenza di contratto a giugno. I ‘Red Devils’ potrebbero quasi regalarlo, tuttavia sullo svedese possono esserci dei forti dubbi sulle sue condizioni fisiche. Del resto a Motta serve, anzi servono calciatori pronti subito all’uso.

“Ci stiamo guardando intorno, ma il mercato di gennaio è molto particolare – le parole di Giuntoli prima dell’infortunio di Cabal – Stiamo valutando diverse situazioni, aspettiamo il momento giusto. Non abbiamo ancora affondato con nessuno in particolare. Cerchiamo un ragazzo disponibile e pronto a mettersi in discussione per far parte di una squadra come la Juventus”.

Sergio Ramos a zero e ritorno Rugani: le decisioni della Juventus

A proposito di difesa, in queste ore successive al grave infortunio di Cabal sono tornate a circolare indiscrezioni circa un possibile intervento immediato della Juve per far fronte all’emergenza difesa. In sostanza il ricorso al mercato degli svincolati, col nome di Sergio Ramos tornato inevitabilmente di attualità.

Come spiega il nostro Riccardo Meloni, nella diretta di Ti Amo Calciomercato in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, la strategia del club di Exor non è cambiata e non cambierà. Dalla Juve filtra che non verrà preso alcuno svincolato, dunque che si aspetterà il calciomercato di gennaio per mettere le toppe.

A tal proposito, Meloni esclude il ritorno di Rugani, ora in prestito all’Ajax. Il centrale non scalda i bianconeri, d’altronde Motta lo ha bocciato prima che iniziasse il ritiro. Inoltre il ragazzo è riconoscente ai ‘Lancieri’ e a mister Farioli per la fiducia mostrata nei suoi confronti, per cui da parte sua c’è l’intenzione di restare ad Amsterdam almeno fino al termine dell’annata.