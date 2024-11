Juventus, Giuntoli esce allo scoperto: l’annuncio sul nuovo difensore per gennaio

Il dirigente bianconero ha parlato in vista della sessione invernale di calciomercato: le dichiarazioni sul nuovo difensore

Cristiano Giuntoli esce allo scoperto in vista del calciomercato invernale. Il dirigente della Juventus ha parlato dell’obiettivo difensore per gennaio.

In una lunga intervista rilasciata a ‘Sky Sport’, il ds dei bianconeri ha annunciato: “In questo momento ci stiamo guardando intorno, il mercato di gennaio è molto particolare. Stiamo valutando diverse situazioni, aspettiamo il momento giusto. Non abbiamo ancora affondato con nessuno in particolare. Cerchiamo un ragazzo disponibile e pronto a mettersi in discussione per far parte di una squadra come la Juventus“. Confermata, dunque, la volontà di aggiungere un nuovo difensore a stagione in corso dopo l’infortunio di Bremer.

E sulla crescita di Kenan Yildiz: “Yildiz ha indossato una maglia molto pesante, noi crediamo tantissimo in lui. È anche vero che è un 2005, bisogna aspettare i tempi giusti, ci vuole un po’ di pazienza, credo stia facendo molto bene”.

Juventus, Giuntoli: “Scudetto? Noi abbiamo bisogno di tempo ma siamo ancora lì”

Giuntoli ha poi parlato del campionato e della corsa Scudetto: “È il bello di questo campionato, il fatto che ci siano tante squadre in testa fa crescere l’interesse. Noi abbiamo bisogno di un pochino di tempo, abbiamo avuto qualche infortunio di troppo ma grazie al mister e ai ragazzi siamo ancora lì. Siamo molto contenti dell’operato del mister e di tutti i ragazzi”.

Infine, il dirigente della Juve si è soffermato sulle convocazioni di Locatelli e Savona con la Nazionale di Spalletti: “Locatelli è un ragazzo straordinario, molto serio e applicato con grandi doti tecniche. Con l’avvento di Thiago Motta le sue caratteristiche possono essere esaltate, siamo molto contenti di lui. Di Savona siamo orgogliosi. Ha doti tecniche e fisiche e morali di un ragazzo di altri tempi, la convocazione è merito, suo. Farà parlare in futuro di sé. Ci aspettavamo questa crescita da parte sua”.