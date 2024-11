Milan, tra infortunio e mal di pancia: caso spinoso per Fonseca

Dopo il pareggio di Cagliari c’è un piccolo caso da gestire in casa Milan per il tecnico rossonero Paulo Fonseca

Le vittorie con Monza e Real Madrid non hanno trovato seguito nell’ultimo impegno prima della sosta del campionato. Tornano i malumori in casa Milan.

Aver battuto il Monza e soprattutto la vittoria prestigiosa sul campo del Real Madrid in Champions League sembravano aver diradato le nubi sul Milan. E invece il pareggio di Cagliari, dove la squadra rossonera ha anche rischiato di capitolare, hanno fatto riacuire i malumori intorno alla squadra allenata da Paulo Fonseca, chiamato a gestire una situazione tutt’altro che semplice durante la sosta del campionato e in vista della ripresa delle competizioni per club.

Come se non bastasse, alla ripresa, il Milan è atteso da una fitta serie di impegni particolarmente ostici, partendo dal big match con la Juventus in programma sabato 23 ottobre alle 18 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano in San Siro, ma non solo. Dopo il match con i bianconeri, infatti, il Diavolo tornerà a giocare in Champions League nella sfida sul campo dello Slovan Bratislava, per poi affrontare Empoli e Atalanta in campionato con in mezzo la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo. Insomma, un calendario particolarmente fitto per Theo Hernandez e compagni, un momento nel quale servirebbe il contributo di tutti gli effettivi.

Milan, giallo in rosa: il caso in Nazionale

Proprio in questo momento, il Milan deve fare i conti con il caso relativo a Luka Jovic. L’attaccante serbo, dallo scorso anno in rossonero, è fermo ormai da un mese.

L’ultima convocazione dell’ex Fiorentina in rossonero, infatti, risale al 27 settembre, quando giocò poco meno di un quarto d’ora nella partita vinta per 3-0 ai danni del Lecce. Da quel momento il giocatore classe ’97 è scomparso dai radar, almeno quelli rossoneri.

Già, perché ad ottobre è sceso in campo per ben due volte con la Nazionale serba, giocando un tempo contro la Svizzera e uno tre giorni dopo contro i campioni d’Europa della Spagna. Poi, ha saltato per infortunio le partite contro Udinese, Napoli, Monza e Cagliari, ma ora è stato di nuovo convocato dal commissario tecnico serbo Dragan Stojkovic in vista degli imminenti impegni di Nations League contro Svizzera e Danimarca.

Viene lecito, dunque, chiedersi se l’ormai lunga assenza di Luka Jovic in rossonero sia effettivamente legata a un problema fisico o a – come riportato da La Gazzetta dello Sport – un mal di pancia che potrebbe aprire a una cessione nella prossima sessione invernale di calciomercato, anche alla luce del contratto in scadenza al 30 giugno 2025.