PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-MILAN 3-3: Leao non basta, Chukwueze e difesa bocciati

Le pagelle e il tabellino del match di Serie A, valevole per la dodicesima giornata . Ecco i migliori e i peggiori

Il Milan non riesce a vincere in Sardegna. I rossoneri ritrovano un grande Rafa Leao, ma non basta. Il Cagliari non molla e trova il pareggio nel finale con un super Zappa.

Ecco i voti:

CAGLIARI

Sherri 5,5

Zappa 8

Palomino 5 – Dal 73′ Wieteska s.v.

Luperto 5,5

Augello 6,5

Makoumbou 5 – Dal 78′ Marin s.v.

Deiola 5,5

Zortea 7 – Dal 78′ Lapadula s.v.

Viola 6,5 – Dal 73′ Gaetano

Luvumbo 6,5

Piccoli 5,5 – Dal 78′ Pavoletti s.v.

All. Nicola 6,5

MILAN

Maignan 6,5

Emerson Royal 5,5 – Dall’80’ Tomori 5,5

Thiaw 5,5

Pavlovic 5

Hernández 5

Fofana 6

Reijnders 6,5

FLOP Chukwueze 5 – Due sgasate ad inizio partita e nulla più. Il nigeriano torna quello ammirato ad inizio stagione, inconcludente e mai davvero incisivo. Anche dietro dovrebbe dare una mano maggiore ad Emerson Royal, ma lo fa poco. Sbaglia pure in area quando è invitato da Camarda a metterla dentro. Dal 65′ Loftus-Cheek 6

Pulisic 6,5 – Dall’80’ Okafor s.v.

TOP Leao 8 – La cura Fonseca funziona e come. Dopo la grande prestazione contro il Real Madrid, Rafa si prende totalmente la scena in Sardegna. Una doppietta da grande attaccante che lo porta a quota 50 in Serie A. Poi è lui a dare il via all’azione del terzo gol. Difficile chiedergli di più – Dall’80’ Musah s.v,.

Camarda 6 – Dal 65′ Abraham 6,5

All. Fonseca 5,5

TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 3-3

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Deiola; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. A disp.: Ciocci, Scuffet; Azzi, Obert, Wieteska; Felici, Gaetano, Jankto, Marin, Prati; Lapadula, Mutandwa, Pavoletti. All.: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leão; Camarda. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Terracciano, Tomori; Loftus-Cheek, Musah; Abraham, Okafor. All.: Fonseca.

GOL: 1′ Zortea (C), 16′ e 40′ Leao (M), 53′ e 89′ Zappa (C), 69′ Abraham (M)

Ammoniti: 61′ Fofana (M), 91′ Theo Hernandez (M)

Espulsi

ARBITRO: Fabbri