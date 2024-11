Dall’intrigo Morata al caso Jovic: così Fonseca lancia Camarda

E’ la sorpresa della giornata. Il tecnico portoghese ha annunciato l’impiego del giovane classe 2008. Guiderà lui l’attacco contro il Cagliari

A poco più di 16 anni (16 anni, 7 mesi e 30 giorni per la precisione) Francesco Camarda è pronto a fare il suo esordio, dal primo minuto, in Serie A, con la maglia del Milan. E’ stato Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa odierna, a darne notizia.

Il portoghese ha spiazzato tutti, annunciando l’impiego del giovanissimo bomber, che anche oggi si è fermato con i tifosi davanti ai cancelli di Milanello per far foto e video. Il classe 2008 ha mostrato, dunque, la solita serenità di sempre, nonostante sa da ieri che sabato toccherà a lui guidare dall’inizio l’attacco del Milan. Una grandissima responsabilità, che potrebbe levargli il sonno. Avrà, però, il supporto del mister che ha speso parole importanti e di tutta la squadra: i compagni credono in lui e sono pronti ad aiutarlo. Lo farà certamente il fratello maggiore Rafa Leao, che dopo essere rinato contro il Real Madrid tornerà a giocare dal primo minuto anche in campionato. Ovviamente Camarda potrà usufruire anche delle geometrie di Tijjani Reijnders e Christian Pulisic.

Milan, Morata e Jovic chiamati in Nazionale: il punto della situazione

Il Milan, dunque, cambia volto in attacco e lo fa dopo lo stop forzato di Alvaro Morata. Lo spagnolo ha lasciato l’ospedale a 24 ore dal trauma cranico, ma non potrà fare attività sportiva per dieci giorni, come da protocollo.

Nonostante ciò però il giocatore potrebbe scendere in campo in una delle due partite della sua Nazionale. E’ stato convocato da De La Fuente e il Ct ha lasciato intendere di essere pronto ad utilizzarlo. Dichiarazioni quelle dell’allenatore che non sono piaciute per nulla a Paulo Fonseca, che in conferenza è apparso arrabbiato, oltre che stupito nel commentare tali affermazione. E’ atteso, dunque, un contatto tra le parti per risolvere il tutto.

Ma Morata non è l’unico attaccante ad essere stato convocato. Stupisce anche la chiamata da parte della Serbia di Jovic, che invece salterà la trasferta di Cagliari: “Non sta bene fisicamente, si è allenato ma continua a farlo con dolore e non sarà con noi domani”, ha affermato Fonseca, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it. Il portoghese ha inoltre ribadito che “Jovic è dentro al progetto del Milan”, anche se così non sembrerebbe.

E’ molto probabile, d’altronde, che il numero 9 faccia le valigie già a gennaio. La Juve lo vuole, ma potrebbero esserci altre opportunità. Solo Tammy Abraham, che non sta benissimo dopo i trauma calla spalla, dunque, domani potrebbe dare il cambio a Camarda. Il centravanti, però, è chiamato a cambiare passo per essere confermato, altrimenti anche lui farà le valigie.