Inter-Napoli, gli arbitri ammoniscono Conte: Rocchi sta dalla parte di Inzaghi

Non si placano le polemiche dopo il match di San Siro e lo sfogo dell’allenatore dei partenopei: la risposta della classe arbitrale

Coda polemica e un Antonio Conte senza freni nel post partita di Inter-Napoli. L’allenatore dei partenopei esplode davanti ai microfoni per il rigore (poi calciato sul palo da Calhanoglu) assegnato ai campioni d’Italia.

Dito puntato senza mezzi termini sul VAR e il protocollo attuale da parte dell’ex Ct della Nazionale, che non ha digerito la decisone dell’arbitro Mariani di sanzionare con la massima punizione l’intervento in area di Anguissa su Dumfries, senza peraltro chiedere lumi al mezzo tecnologico per confermare o cambiare la decisione sul campo. Conte è andato su tutte le furie, sfogandosi dopo il big match pareggiato contro l’Inter anche in conferenza stampa: “Togliamo questo protocollo, è una presa in giro. Tutti noi allenatori siamo inc… neri, si crea solo dietrologia che porta a cattivi pensieri“, l’accusa lanciata dall’allenatore del Napoli prima di lasciare San Siro.

Rocchi e le polemiche post Inter-Napoli: “Serve più tolleranza da parte degli allenatori”

Uscita che certamente non è stata gradita dalla classe arbitrale, che ha comunque confermato come il contatto tra Anguissa e Dumfries fosse sotto la soglia de rigori da assegnare e che in linea generale, come casistica, non si dovrebbero fischiare.

Rigore generoso ma non inventato, ci tengono a precisare alla stesso tempo i vertici della CAN. Gli arbitri vorrebbero più collaborazione da parte degli allenatori e sposano ovviamente la linea di Simone Inzaghi, che al contrario di Conte aveva buttato acqua sul fuoco sulle polemiche post Inter-Napoli esortando se stesso e i colleghi a essere più collaborativi con i direttori di gara. La classe arbitrale, in sostanza, chiede un clima più sereno e di smorzare i toni. Il pensiero degli arbitri sulla questione è sintetizzato da Gianluca Rocchi, a margine di un evento a Lissone: “Noi dobbiamo metterci del nostro e fare meno errori possibile, ma gli allenatori devono essere più tolleranti“, ha spiegato il designatore come raccolto da Calciomercato.it.

Rocchi nello specifico ha promosso la direzione complessiva di Mariani nel big match del Meazza, con l’unica macchia appunto del rigore concesso nella ripresa all’Inter e che ha scatenato la furia di Antonio Conte.