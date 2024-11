I rimpianti di Inzaghi, che non replica a Conte: “Abbiamo dominato”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dell’Inter dopo il pareggio di San Siro nel big match contro il Napoli

L’Inter inizia col freno a mano tirato contro il Napoli e rischia grosso, prima di ritrovare il bandolo della matassa e sfiorare la vittoria nel big match di San Siro.

Calhanoglu croce e delizia per una volta die nerazzurri, con Simone Inzaghi che si rammarica per la mancata vittoria che avrebbe portato i campioni d’Italia in vetta alla classifica: “É stata una gara intensa contro un avversario forte. Siamo andati in crescendo e anche sotto nel punteggio non abbiamo mai perso il filo e le distanze. Nel secondo tempo siamo andati invece in dominio totale, abbiamo reso due pali e creato tante situazioni per segnare – spiega in conferenza stampa il tecnico piacentino – Alla fine ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati molto bravi e la prestazione di stasera mi conforta. Mi resta l’amaro in bocca per quello che ha fatto la squadra: avremmo chiaramente meritato la vittoria contro una grande squadra e che merita al momento la testa della classifica“.

Inter-Napoli, Inzaghi sulla corsa scudetto: “Sarà un campionato molto equilibrato”

Conte prima di lui si era sfogato sul VAR, Inzaghi preferisce non replicare sull’argomento: “Non ho nulla da commentare, Antonio ha parlato per contro proprio. Anche io alle volte esagero come nell’ammonizione nel secondo tempo, ma dobbiamo cercare tutti di aiutare gli arbitri perché capita a tutti di sbagliare e devono valutare episodi importante in partite molto intense”.

🗣️ #InterNapoli – #Inzaghi in conferenza: “Siamo andati in crescendo, meritavamo di vincere perché nel secondo tempo abbiamo dominato. Tutte si sono rafforzate, sarà un campionato equilibrato. Lo sfogo di #Conte? Dobbiamo cercare tutti di aiutare gli arbitri” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/C4UlxbRsAE — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 10, 2024

Inzaghi poi conclude sulla corsa scudetto e la ressa al vertice della classifica: “L’avevo già detto in altre occasioni, questo sarà un campionato molto equilibrato perché tutte le altre si sono rinforzate. Noi dobbiamo cercare di conservare questa continuità di risultati ed essere fortunati a non averte infortuni. Al rientro dopo la sosta ad esempio rientrerà Carlos Augusto, che per noi è un giocatore molto importante nelle rotazioni in più ruoli e che ci è mancato molto”.

Inter, Calhanoglu e il rigore sbagliato: “Prima o poi doveva succedere”

In casa Inter, oltre all’allenatore piacentino, è intervenuto anche Hakan Calhanoglu. Il regista turco ha fallito per la prima volta la trasformazione dal dischetto da quanto gioca in Serie A: “Prima o poi doveva succedere di sbagliare un rigore, peccato sia successo stasera perché sarebbe stato molto importante vincere. Abbiamo provato a vincere, ma il Napoli difende bene e ha complicato il lavoro ai nostri attaccanti. Il campionato è ancora lungo e siamo tutte lì: vogliamo difendere lo scudetto, anche se quest’anno sarà diverso visto che tutte le altre si sono rinforzate”.