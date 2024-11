Conte senza freni dopo Inter-Napoli: “È una presa in giro, siamo tutti inc… neri”

Finisce in parità il big match del Meazza: i partenopei restano in vetta alla classifica, le parole in conferenza stampa del tecnico

Il Napoli passa con il guizzo di McTominay e sogna in grande, prima di rischiare la sconfitta con l’Inter a un passo dal ribaltare il risultato con il rigore calciato sul palo da Calhanoglu. Lo stesso regista turco aveva riportato in parità la situazione con il missile che ha piegato le mani a Meret, ma alla fine i partenopei di Antonio Conte portano a casa un pareggio prezioso conservando la testa della classifica.

Il tecnico salentino però deve togliersi qualche ‘sassolone’ dalla scarpa sull’episodio del rigore e si sfoga in conferenza stampa: “Mi dà fastidio che il VAR non possa intervenire, ma che significa? Se c’è un errore devi andarlo a rivedere, altrimenti si crea dietrologia che porta a cattivi pensieri. Io non ne voglio avere, anche se adesso mi iniziano a girare… – l’accusa di Conte dalla pancia del Meazza – Scusate se sono arrabbiato, ma questa cosa del VAR è come una presa in giro. Togliamo questo protocollo, deve prevalere l’onesta. Tutti noi allenatori siamo inc… neri e io voglio stare tranquillo in panchina, altrimenti rischio di essere ammonito o espulso. Ho visto stamattina che addirittura le agenzie di scommesse quotavano a quattro una mia espulsione: se mi mettevo d’accordo… ma è una cosa davvero incredibile”.

Inter-Napoli, Conte resta in testa alla classifica: “Siamo già a buon punto del nostro percorso”

Conte successivamente analizza il pareggio di San Siro: “Venivamo dalla sconfitta contro l’Atalanta, una squadra che fa la Champions e che è strutturata per vincere. Stasera abbiamo fatto una buona gara come applicazione e intensità, ma dobbiamo migliorare nelle uscite dove abbiamo fatto degli errori elementari”.

🗣️ #InterNapoli – #Conte sbotta in conferenza: “Mi dà fastidio che il VAR non può intervenire, ma che significa? Togliamo questo protocollo, è una presa in giro. Si crea dietrologia che porta a cattivi pensieri. Sono arrabbiato e adesso mi iniziano a girare…” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/hIEiBEThmf — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 10, 2024

Adesso ci sarà la sosta, con l’allenatore che non può che promuovere il cammino finora in campionato del suo Napoli: “Abbiamo incontrato tre big come Juve, Milan e Inter, raccogliendo 4 punti dalle due trasferte a Milano. La solidità è importante perché quantomeno pareggi, ma dobbiamo continuare a lavorare per riportare in campo tutto quello che stiamo facendo in allenamento. Siamo all’inizio di un percorso, ma abbiamo dimostrato di essere già a buon punto“, conclude Conte in conferenza stampa.